Врага ждет сюрприз: Резников о поставках в Украину нового вооружения

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о существенном прогрессе касательно поставок в Украину оружия от западных партнеров.

Об этом говорится в обращении главы Минобороны от 7 марта, передает Генштаб ВСУ в Facebook.

Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щекотливый момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс.

Кроме того, Резников добавил, что за последние три дня в Украину доставлено или направляется более 50 тысяч шлемов и бронежителов для наших защитников.

А Минобороны “перехватывает” у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО.

Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага.

Поддержка армии

В оборонное ведомство поступило более 20 тысяч обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину, чтобы защищать мир и покой наших граждан в составе иностранного легиона.

Кроме того, уже вернулись 140 тысяч украинцев. Преимущественно, это мужчины, прибывшие из Европы.

Вместе с тем, в Минобороны признают: сейчас у врага преимущество на море и в воздухе, но это временно.

Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятки российских оккупантов.

У нашего народа совсем другая внутренняя мотивация. Украина обязательно вернет все временно захваченные врагом города и поселки.

– Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше забраться, пока не поздно, – резюмировал Резников.

Напомним, накануне во временно оккупированных Геническе, Каховке и Каланчаке прошли массовые проукраинские митинги. Людей не останавливали даже российские военные с автоматами.