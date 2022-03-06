Херсонская область не сдается! Оккупированные Гениченск, Каховка и Каланчак митингуют против рашистов

Во временно оккупированных Геническе, Каховке и Каланчаке проходят массовые проукраинские митинги.

Люди выходят на улицу с украинскими флагами, выкрикивают проукраинские лозунги, не давая шанс российским оккупантам снимать фейковые ролики для своих пропагандистских СМИ.

Смотри, какая ситуация в Херсонской области сейчас.

Между тем, в атакованных городках в Запорожской области люди по несколько суток сидят без воды, света и газа. Кое-где исчезла мобильная связь. Смотри, какая ситуация в Запорожской области сегодня 06.03.2022.