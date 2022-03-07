Миллионы евро поддержки и тонны гуманитарной помощи — какие сдвиги на дипломатическом фронте Украины

Украина не одна в борьбе с российскими захватчиками. Мир продолжает закручивать гайки России и поддерживать нашу страну.

Министерство иностранных дел поделилось свежими новостями с дипломатического фронта по состоянию на вечер 7 марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об инициативе создания Трибунала для РФ, чтобы привлечь ее к ответственности за военные преступления против Украины.

Санкции

Канада вводит новые санкции против десяти российских чиновников, бизнесменов и пропагандистов, причастных к войне России против Украины.

Премьер-министры Великобритании, Канады и Нидерландов договорились о введении новых санкций против РФ.

Финансовая помощь

Великобритания выделит Украине дополнительные 175 миллионов фунтов стерлингов финансовой помощи.

Германия планирует выделить 38,5 миллиона евро на экстренные службы Украины, а также на расселение внутренних переселенцев.

Словения направит в Украину до пяти тысяч станций приема спутникового интернета StarLink.

Изоляция России

Датская энергетическая компания Ørsted прекратила поставки российского угля для своих электростанций и не будет заключать новые контракты с Россией.

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst&Young объявила о прекращении своей деятельности в России.

Еще одна аудиторская компания Deloitte отказывается от клиентов из РФ и Белоруссии после вторжения в Украину.

Крупнейший производитель молочных продуктов в Скандинавии Arla Foods готовится к прекращению работы в России.

Сингапурская биржа Singapore Exchange Regulation приостановила торговлю акциями Газпрома.

Крупнейшие телекоммуникационные компании Сингапура StarHub и SingTel приостановили трансляцию российского государственного медиа RT.

Производитель самолетов Boeing остановил закупку титана у России в результате войны РФ против Украины.

Гуманитарная помощь

Королевство Бахрейн предоставит Украине гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ направило самолет с 30 тоннами медицинской и гуманитарной помощи в Украину.

В Украину прибыл транспортный самолет из Азербайджана с грузом медицинского оборудования.

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер и его супруга внесли пожертвование в размере 15 тысяч евро в благотворительную организацию Сосед в беде для помощи людям в Украине.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о существенном прогрессе в поставках Украине оружия от западных партнеров. Читай, что рассказал Резников о поставках в Украину нового вооружения.