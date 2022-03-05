Кожен рубль, долар чи євро змочений українською кров’ю — Дмитро Кулеба про SWIFT, перемовини з ООН та НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час марафону українських каналів розповів Вадиму Карп’яку про справи України на світовому майданчику.

— Що у нас з ООН? Від США звучать заклики, що Україна може вимагати закритого неба не тільки в НАТО, а й в ООН.

Для цього є спеціальна процедура, але її треба затвердити в Раді Безпеки. Там традиційно сидить Росія, яка ставитиме своє вето.

– Вже йшлося про те, щоб викинути Росію з Ради Безпеки. Чи рухаємось ми в цьому напрямку, чи залишили на потім, після війни?

Росія там перебуває незаконно, і ми з цим будемо боротися.

— Позавчора ухвалили безпрецедентну для Генасамблеї ООН резолюцію стосовно агресії РФ проти України з найбільш жорсткими формулюваннями. За неї проголосувала 141 держава.

Ми повністю ізолювали Росію в ООН на міжнародній арені. Те, що Росія незаконно перебуває у Раді Безпеки ООН в статусі постійного члена, Україна говорила давно.

Ми звертались у секретаріат ООН з проханням надати нам історичні документи, пов’язані з перебранням на себе Росією місця СРСР. Нам документи не надавалися.

Існує змова в ООН прикривати членство Росії в Раді Безпеки. Ми це питання порушуємо і зараз, коли на нього звернули увагу всі.

Росія не має права бути в Раді Безпеки як постійний член, адже держава це право узурпувала.

— Здавалося б, що вже більших санкцій проти Росії неможливо вимагати, бо весь світ тисне. Але наступного тижня анонсують нові й нові санкції, про які санкції йде мова?

— 4 березня я брав участь у Раді міністрів закордонних справ ЄС, де були присутні секретар США, міністр Великої Британії та Канади.

Я чітко озвучив перелік санкцій, на які ми очікуємо, які ще потрібні для того, аби сильніше затиснути російську економіку в лещата.

Ці санкції стосуються закупівлі російської нафти, можливості Росії продавати золото, закриття всіх європейських портів для російських суден і відключення Сбербанку від SWIFT, – сказав Дмитро Кулеба.

На жаль, Сбербанк, через інтереси певних країн не потрапив під відключення від SWIFT. Тому ми будемо бити конкретно в цю точку, оскільки це надзвичайно важливо.

Ми відверто кажемо партнерам, що кожен рубль, долар чи євро, переведений зі Сбербанку, змочений українською кров’ю — це правда.

Я закликаю усіх долучитись до інформаційної кампанії за те, щоб відключити Сбербанк від SWIFT.

— З’явилася інформація, що Туреччина 12 – 13 березня збирається провести дипломатичну зустріч між вами та Лавровим з російського МЗС. Лавров ніби то підтвердив свою згоду на таку зустріч, а яка ваша позиція?

— Мені не відомо, чи дав Лавров згоду. Сьогодні в мене буде дзвінок з турецьким колегою, ми обговоримо.

Існує переговорний трек, сформовані делегації і з боку Росії, і з боку України, вони зустрічаються на території Білорусі.

Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними, і це вписуватиметься в рамки переговорного процесу, то, звісно, я не відмовлюсь.

— Ще одна точка, до якої варто докладати зусиль — це введення безпольотної зони над Україною.

Країни НАТО на своїй зустрічі відмовились це робити, але українці не покладають рук і продовжують бити в цю точку.

Вважаєте, що є шанс добити країни НАТО, чи варто скерувати енергію в інший напрямок?

Треба бити! Питання, на жаль, ціни, яку ми платимо з нерішучість НАТО.

— Проблема цієї війни не лише для України, а й для НАТО. Просто в Альянсі цього ще не усвідомлюють.

Можна 1000 разів сказати, як це роблять в НАТО, що вони будуть відчайдушно битися за кожен дюйм своєї землі, що вони зміцнять східний фланг Альянсу.

Та коли вони не ухвалюють практичних рішень, то Росія бачить, що все це лише слова.

Вона розуміє, що НАТО відчуває страх. Ніщо так не мотивує Росію, як почуття страху.

Саме те, що ми такі безстрашні і готові захищати свою землю, росіян лякає і стримує.

Хочу чітко провести різницю. В НАТО існує політична згода, щоб союзники на двосторонньому рівні допомагали Україні усім, чим можна.

Проте сам Альянс як організація фактично усунувся.

Ми маємо говорити про це чесно, а українці мають побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці його уявляли.

Принаймні зараз їхня позиція не викликає поваги, — каже Дмитро Кулеба

Хай там як, вся міжнародна спільнота готова зробити все можливе, щоб Україна вистояла.

Навіть держсекретар США, Ентоні Блінкен в інтерв’ю сказав, що Україна може виграти війну.