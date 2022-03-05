Україна може виграти війну: Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен дав інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC про війну в Україні.

Прогнозувати скільки триватимуть жахливі події на нашій рідній землі держсекретар відмовився. Проте він абсолютно впевнений, що Україна може виграти війну із Росією.

З часом, безумовно. Я не можу вам сказати, як довго це триватиме, – сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен вважає українців надзвичайно стійкими. Окрім того, навіть якщо російське керівництво і спробує якось встановити маріонетковий режим в Україні, то 45 млн українців все одно будуть давати відсіч ворогу.

Війна вже пішла не за планом Росії, а опір як ЗСУ, так і мирних жителів просто не дає ворожим військам просуватись далі, ніж вони зараз знаходяться.

Як би там не здавалось, але за словами Ентоні Блінкена, міжнародна спільнота готова зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Якщо раніше здавалось, що для кого все ж гроші можуть виявитись пріоритетом, то зараз практично всі країни світу вболівають за незалежність України.

Попри те, що уряд США категорично проти втручатись у самі бої, він все ж таки готовий чинити “болісний тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну вибору, яку розпочав Володимир Путін”.

Однак держсекретар занепокоєний ескалацією на полі бою. Окупант не отримавши бажаного результату в агонії намагається досягти свого більш жорстокими методами, спрямовуючи атаки на мирних жителів.

Вони (окупанти – ред.) знищують критичну інфраструктуру, і як наслідок багато українців позбавлені води, електрики, тепла, – додає Ентоні Блінкен.

Якщо ж хтось сподівався, що таким слабким положенням керівництва Росії можуть скористатись США, то це не так. Уряд не має на меті втручатись у внутрішні справи іншої країни, а просто хоче покласти край варварському вторгненню.

Доля Путіна на посаді президента РФ лише в руках самих росіян, які мають визначити своє керівництво.

Проте наша боротьба триває і щоб пришвидшити приближення нашої перемоги, ми маємо не лише бити окупантів, але й дотримуватись основ медіаграмотності. Читай, як не потрапити на гачок пропаганди. І ми обов’язково переможемо!