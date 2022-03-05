Украина может выиграть войну: Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкэн дал интервью британской телерадиокомпании BBC о войне в Украине.

Прогнозировать, сколько будут продолжаться ужасные события на нашей родной земле, госсекретарь отказался. Тем не менее он абсолютно уверен, что Украина может выиграть войну с Россией.

Со временем, конечно. Я не могу вам сказать, как долго это продлится. Я не могу вам сказать, сколько времени это займет, – сказал Энтони Блинкен.

Блинкен считает украинцев очень устойчивыми. Кроме того, даже если российское руководство и попытается как-то установить марионеточный режим в Украине, то 45 млн. украинцев все равно будут давать отпор врагу.

Война уже пошла не по плану России, а сопротивление как ВСУ, так и мирных жителей просто не дает вражеским войскам продвигаться дальше, чем сейчас.

Как бы то ни было, но по словам Энтони Блинкена, международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Если раньше казалось, что для кого все же деньги могут оказаться приоритетом, то сейчас практически все страны мира болеют независимостью Украины.

Несмотря на то, что сами правительство США категорически против вмешиваться в сами бои, оно все же готово оказывать “болезненное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну выбора, которую начал Владимир Путин”.

Однако госсекретарь обеспокоен эскалацией на поле боя. Оккупант не получив желаемого результата в агонии пытается добиться своего более жестокими методами, направляя атаки на мирных жителей.

Они (оккупанты – ред.) уничтожают критическую инфраструктуру, и как следствие многие украинцы лишены воды, электричества, тепла, — добавил Энтони Блинкен.

Если кто-то надеялся, что таким слабым положением руководства России могут воспользоваться США, то это не так. Правительство не стремится вмешиваться во внутренние дела другой страны, а просто хочет положить конец варварскому вторжению.

Судьба Путина в должности президента РФ только в руках самих россиян, которые должны определить свое руководство.

Однако наша борьба продолжается и чтобы ускорить приближение нашей победы, мы должны не только избивать оккупантов, но и соблюдать основы медиаграмотности. Читай, как не попасть на крючок пропаганды. И мы обязательно победим!