Советы

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Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко

Руководительница VoxCheck

Вероника Кононенко, практикантка сайта 17 февраля 2022, 18:45
Время брать медиаграмотность на вооружение
Фото: Unsplash

Советы

“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
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Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко
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