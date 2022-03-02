Українці нікому не віддадуть свою свободу: промова Джо Байдена про плани США та війну в Україні

Сьогодні Джо Байден виступив з промовою Про стан держави перед конгресом США у Вашингтоні.

Йшлося і про дипломатичні плани втручання у війну Росії проти України.

Основні тези щодо війни в Україні:

Про помилки Путіна

Володимир Путін зробив погані калькуляції. Він думав, що Україна швидко здасться, але він не думав, що зіштовхнеться з таким сильним опором.

Про Зеленського

Зеленський символізує безстрашність, і його промова перед Європарламентом була дуже потужною. Піднімімось і подякуймо Україні та українському народові.

Світ на боці України

Залишайтеся сильними! Ви обов’язково переможете!

США на стороні українського народу. Диктатори повинні заплатити за свої дії. Вторгнення Путіна було сплановане, і він вважав, що захід не буде реагувати, він думав, що може нас розділити. Але ми об’єднані й ми будемо залишатися об’єднаними. Ми готові протистояти Путіну!

Ми знали, що планував і планує Путін. Ми знаємо, що Росія плутає правду з брехнею. 27 членів Євроспільноти й багато країн світу — вони всі стоять на боці України. Путін зараз ізольований від всього світу. Більше, ніж це було коли-небудь.

Що робитиме США

Ми будемо накладати санкції для того, щоб зруйнувати їхню фінансову систему.

Ми обмежимо доступ до технологій для того, щоб їхні військові сили були мінімально ефективними. Цьому потрібно покласти край!

Ми внесемо санкції проти всіх олігархів Росії. Росія навіть і не уявляє, що їх очікує! Економіка летить у вільному падінні. А за це все відповідає Путін і тільки він.

Ми будемо надавати Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Ми хочемо полегшити страждання українців.

Я буду використовувати всі інструменти, щоб завдати болю Путіну.

США разом з партнерами накладе нафтове ембарго. Звісно, це вплине на ціни на пальне, але, думаю, американці мене зрозуміють. Путін намагається зробити Україну слабшою, але тим самим він робить весь світ сильнішим.

Чи братимуть воєнну участь

Але наші сили не братимуть участі у цьому конфлікті. Я наголошую на цьому. Ми активізували наші сили. Вони перебувають на західних кордонах Європи. І ми захищатимемо кожен сантиметр нашої території.

Завершальне слово

Путін ніколи не відбере свободу українців!

Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом про посилення оборонної допомоги та руйнівні санкції для РФ.