Украинцы никому не отдадут свою свободу: речь Джо Байдена о планах США и войне в Украине

Сегодня Джо Байден выступил с речью О состоянии государства перед конгрессом США в Вашингтоне.

Речь шла и о дипломатических планах вмешательства в войну России против Украины.

Основные тезисы о войне в Украине:

Об ошибках Путина

Владимир Путин сделал плохие калькуляции. Он думал, что Украина скоро сдастся, но он не думал, что он столкнется с таким сильным сопротивлением.

О Зеленском

Зеленский символизирует бесстрашие и его речь перед Европарламентом была очень мощной. Поднимемся и поблагодарим Украину и украинский народ.

Мир на стороне Украины

Оставайтесь сильными! Вы обязательно победите!

США на стороне украинского народа. Диктаторы должны заплатить свои действия. Вторжение Путина было спланировано и он считал, что мероприятие не будет реагировать, он думал, что может разделить нас. Но мы объединены, и мы будем оставаться объединенными. Мы готовы противостоять Путину!

Мы знали, что планировал и планирует Путин. Мы знаем, что Россия путает правду со ложью. 27 членов Евросообщества и многие страны мира – все они стоят на стороне Украины. Путин сейчас изолирован от всего мира. Больше, чем это было когда-либо.

Что будет делать США

Мы будем налагать санкции, чтобы разрушить их финансовую систему.

Мы ограничим доступ к технологиям, чтобы их военные силы были минимально эффективными. Этому нужно положить конец!

Мы внесем санкции против всех олигархов России. Россия даже не представляет, что их ожидает! Экономика улетает в свободном падении. А за это отвечает Путин и только он.

Мы будем оказывать Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь. Мы хотим облегчить страдания украинцев.

Я буду использовать все инструменты, чтобы причинить боль Путину.

США вместе с партнерами наложит нефтяное эмбарго. Конечно, это повлияет на цены на горючее, но, думаю, американцы меня поймут. Путин пытается сделать Украину слабее, но тем самым делает весь мир сильнее.

Будут ли принимать военное участие

Но наши силы не будут участвовать в этом конфликте. Я подчеркиваю это. Мы активизировали наши силы. Они находятся на западных границах Европы. И мы будем защищать каждый сантиметр нашей территории.

Заключительное слово

Путин никогда не отнимет свободу украинцев!

Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом об усилении оборонной помощи и разрушительных санкциях для РФ.