Несолодко буде російським окупантам! До України їдуть воювати добровольці з різних країн

Президент України створив інтернаціональний легіон і закликав усіх, хто готовий боронити європейські цінності, записуватися до його лав.

Вже чотириста шведів, сотні японців, а ще чеченці, білоруси й загалом представники 16 країн їдуть в Україну битися з російським агресором.

Україна об’єднала усіх!

Ще цілком логічно, що рвуться до бою етнічні українці, що проживають за кордоном, але готові в цей момент стати на її захист.