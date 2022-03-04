Несладко будет российским оккупантам! В Украину едут воевать добровольцы из разных стран

Президент Украины создал интернациональный легион и призвал всех, кто готов защищать европейские ценности, записываться в его ряды.

Четыреста шведов, сотни японцев, а еще чеченцы, белорусы и в целом представители 16 стран едут в Украину сразиться с российским агрессором.

Украина объединила всех!

Еще вполне логично, что рвущиеся в бой этнические украинцы, проживающие за границей, но готовые в этот момент встать на ее защиту.