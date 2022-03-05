Каждый рубль, доллар или евро смоченный украинской кровью — Дмитрий Кулеба о SWIFT, переговорах с ООН и НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона украинских каналов рассказал Вадиму Карпьяку о делах Украины на мировой площадке.

— Что у нас с ООН? От США звучат призывы, что Украина может требовать закрытого неба не только у НАТО, но и у ООН.

– Для этого есть специальная процедура, но ее нужно утвердить в Совете Безопасности. Там традиционно сидит Россия, будет ставить свое вето.

— Речь уже шла о том, чтобы выбросить Россию из Совета Безопасности. Двигаемся ли мы в этом направлении или оставили на потом, после войны?

Россия там находится незаконно и мы с этим будем бороться.

Позавчера была принята беспрецедентная для Генассамблеи ООН резолюция по агрессии РФ против Украины с наиболее жесткими формулировками. За нее проголосовало 141 государство.

Мы полностью изолировали Россию в ООН на международной арене. То, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН в статусе постоянного члена, Украина говорила давно.

Мы обращались в Секретариат ООН с просьбой предоставить нам исторические документы, связанные с взятием на себя Россией места СССР. Нам документы не предоставлялись.

Существует заговор в ООН прикрывать членство России в Совете Безопасности. Мы этот вопрос поднимаем и сейчас, когда на него обратили внимание все.

Россия не имеет права быть в Совете Безопасности как постоянный член, ведь государство это право узурпировало.

— Казалось бы, что уже большие санкции против России невозможно требовать, потому что весь мир давит. Но на следующей неделе анонсируют новые и новые санкции, о каких идет речь?

— 4 марта я участвовал в Совете министров иностранных дел ЕС, где присутствовали секретарь США, министр Великобритании и Канады.

Я четко озвучил перечень санкций, которые мы ожидаем. Они для того, чтобы сильнее вдавить российскую экономику в тиски.

Эти санкции касаются закупки российской нефти, возможности России продавать золото, закрытия всех европейских портов для российских судов и отключения Сбербанка от SWIFT, – сказал Дмитрий Кулеба.

К сожалению, Сбербанк из-за интересов определенных стран не попал под отключение от SWIFT. Поэтому мы будем бить именно в эту точку, поскольку это очень важно.

Мы откровенно говорим партнерам, что каждый рубль, доллар или евро, переведенный из Сбербанка, смоченный украинской кровью – это правда.

Я призываю всех принять участие в информационной кампании за то, чтобы отключить Сбербанк от SWIFT.

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— Появилась информация, что Турция 12 – 13 марта собирается провести дипломатическую встречу между вами и Лавровым из российского МИД. Лавров вроде бы подтвердил свое согласие на такую встречу, а какова ваша позиция?

— Мне неизвестно, дал ли Лавров согласие. Сегодня у меня будет звонок с турецким коллегой, мы обсудим.

Существует переговорный трек, сформированные делегации и со стороны России и со стороны Украины, они встречаются на территории Беларуси.

Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в рамки переговорного процесса, то, конечно, я не откажусь.

— Еще одна точка, к которой следует прилагать усилия, — это введение бесполетной зоны над Украиной.

Страны НАТО на своей встрече отказались это делать, но украинцы не опускают руки и продолжают бить в эту точку.

Считаете, что есть шанс добить страны НАТО или стоит направить энергию в другое направление?

Надо бить! Вопрос, к сожалению, цены, которую мы платим с нерешительностью НАТО.

Проблема этой войны не только для Украины, но и НАТО. Просто в Альянсе этого еще не осознают.

Можно 1000 раз сказать, как это делают в НАТО, что они будут отчаянно сражаться за каждый дюйм своей земли, что укрепят восточный фланг Альянса.

Но когда они не принимают практических решений, Россия видит, что все это только слова.

Она понимает, что НАТО испытывает страх. Ничто так не мотивирует Россию как чувство страха.

Именно то, что мы так бесстрашны и готовы защищать свою землю, россиян пугает и сдерживает.

Хочу четко провести разницу. У НАТО существует политическое согласие, чтобы союзники на двустороннем уровне помогали Украине всем, чем можно.

Однако сам Альянс как организация фактически устранился.

Мы должны говорить об этом честно, а украинцы должны увидеть, что НАТО на самом деле не такое, каким украинцы его представляли.

По крайней мере, сейчас их позиция не вызывает уважения, — говорит Дмитрий Кулеба.

Как бы ни было, все международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы Украина выстояла.

Даже госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью сказал, что Украина может выиграть войну.