Відповідь буде рішучою? Чи нестиме РФ відповідальність за вбивство журналіста зі США

Росіяни застрелили 51-річного громадянина США Брента Рено під час фільмування евакуації мирного населення в Ірпені.

Він був досвідченим журналістом, який працював у гарячих точках по всій земній кулі: війна в Іраку, військові конфлікти на Близькому Сході та кримінальні розбірки мексиканських наркокартелів.

В Україні Брент Рено готував матеріал для авторитетного видання The New York Times.

Це вперше з початку повномасштабної війни в Україні окупанти вбили громадянина США.

15 лютого Джо Байден попередив, що за жертв із паспортом США відповідь буде рішучою, а Кремль нестиме окрему відповідальність.

Радник президента США Джейк Салліван назвав вбивство російськими військами американського журналіста в Ірпені шокуючим і жахливим.

Український журналіст Олексій Продайвода говорить, що іноземні військові працівники ЗМІ не розуміють, що таке “русский мир”, тому і недооцінюють звірства російської армії.

Ці окупанти стріляють по місцевих, по автівках з табличками “діти” або “евакуація”. Для них це як червона ганчірка для бика.

Більше про ситуацію дивіться у сюжеті Вікон.

Через такі кричущо жорстокі вчинки багато українців відчувають психологічну втому. Щоб знайти шляхи для боротьби не лише з ворогом, але й зі складними психологічними станами, читай чергове звернення Олексія Арестовича.