Ответ будет решительным? Будет ли РФ нести ответственность за убийство журналиста из США

Россияне застрелили 51-летнего гражданина США Брента Рено во время съемки эвакуации мирного населения в Ирпене.

Он был опытным журналистом, работал в горячих точках по всему земному шару: война в Ираке, военные конфликты на Ближнем Востоке и криминальные разборки мексиканских наркокартелей.

Брент Рено готовил материал для авторитетного издания The New York Times.

Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине оккупанты убили гражданина США.

15 февраля Джо Байден предупредил, что за жертв с паспортом США ответ будет решительным, а Кремль будет нести отдельную ответственность.

Советник президента США Джейк Салливан назвал убийство российскими войсками американского журналиста в Ирпене шокирующим и ужасающим.

Украинский журналист Алексей Продайвода говорит, что иностранные военные работники СМИ не понимают, что такое “русский мир”, поэтому и недооценивают зверства российской армии.

Эти оккупанты стреляют по местным, по автомобилям с табличками “дети” или “эвакуация”. Для них это как красная тряпка для быка.

Больше о ситуации смотрите в сюжете Вікон.

Из-за таких вопиющих жестоких поступков многие украинцы ощущают психологическую усталость. Чтобы найти пути для борьбы не только с врагом, но и со сложными психологическими состояниями, читай очередное обращение Алексея Арестовича.