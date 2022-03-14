Ответ будет решительным? Будет ли РФ нести ответственность за убийство журналиста из США

Россияне застрелили 51-летнего гражданина США Брента Рено во время съемки эвакуации мирного населения в Ирпене.
Он был опытным журналистом, работал в горячих точках по всему земному шару: война в Ираке, военные конфликты на Ближнем Востоке и криминальные разборки мексиканских наркокартелей.
Брент Рено готовил материал для авторитетного издания The New York Times.
Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине оккупанты убили гражданина США.
Это впервые с начала полномасштабной войны в Украине оккупанты убили гражданина США.
15 февраля Джо Байден предупредил, что за жертв с паспортом США ответ будет решительным, а Кремль будет нести отдельную ответственность.
Советник президента США Джейк Салливан назвал убийство российскими войсками американского журналиста в Ирпене шокирующим и ужасающим.
Украинский журналист Алексей Продайвода говорит, что иностранные военные работники СМИ не понимают, что такое “русский мир”, поэтому и недооценивают зверства российской армии.
Эти оккупанты стреляют по местным, по автомобилям с табличками “дети” или “эвакуация”. Для них это как красная тряпка для быка.
Эти оккупанты стреляют по местным, по автомобилям с табличками “дети” или “эвакуация”. Для них это как красная тряпка для быка.
Больше о ситуации смотрите в сюжете Вікон.
Из-за таких вопиющих жестоких поступков многие украинцы ощущают психологическую усталость. Чтобы найти пути для борьбы не только с врагом, но и со сложными психологическими состояниями, читай очередное обращение Алексея Арестовича.