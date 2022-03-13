Война у каждого в сердце. Арестович о психологической усталости украинцев и как с ней бороться

Война происходит не только на поле боя, но и у каждого в душе. А линия фронта проходит через наши сердца.

18 дней борьбы с российскими захватчиками привели ко второй фазе психологической усталости украинцев. Она проявляется в разочаровании в нашей победе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что психологическая усталость с каждым днем ​​будет расти. И здесь следует помнить о двух аспектах.

Первый. Цель информационно-психологической войны врага — разрушить связь народа с правительством. Однако нет стран, которые б вступали в войну идеально подготовленными и без ошибок и потерь вели ее. Чтобы преодолеть этот аспект, нужно определиться, вы за то, чтобы враг выиграл или против.

Второй. Как написано выше, война сейчас происходит у каждого из нас внутри с самим собой. Враг мечтает, чтобы украинцы проиграли внутренний волевой конфликт. Это происходит тогда, когда мы верим в новости раньше, чем проверяем их, когда из версий трактовки возможных событий выбираем худшую.

Чтобы выиграть волевой конфликт, нужно думать о людях хорошо и выбирать положительные версии событий. Человек разрушает себя, когда начинает думать о других людях плохо.

Смотри, какие перспективы ждут нашу психику и что с этим делать.

Психология войны особенная. Иногда у нас бывают эмоциональные волны от хорошего к плохому, но это вполне нормально. Психолог Андрей Жельветро рассказал, как меняется поведение людей во время войны.