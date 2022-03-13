Війна у кожного в серці. Арестович про психологічну втому українців та як з нею боротися

Війна відбувається не тільки на полі бою, а й у кожного в душі. А лінія фронту проходить крізь наші серця.

18 днів боротьби з російськими загарбниками призвели до другої фази психологічної втоми українців. Вона виявляється у розчаруванні та зневірі у нашій перемозі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що психологічна втома з кожним днем дедалі зростатиме. І тут варто пам’ятати про два аспекти:

Перший. Мета інформаційно-психологічної війни ворога — зруйнувати зв’язок народу з урядом. Проте немає країн, які б вступали у війну ідеально підготовленими та без помилок та втрат вели її. Щоб здолати цей аспект, треба визначитися, чи ви за те, щоб ворог виграв, чи проти.

Другий. Як написано вище, війна зараз відбувається у кожного з нас всередині з самим собою. Ворог мріє, щоб українці програли внутрішній вольовий конфлікт. Це відбувається тоді, коли ми віримо у новини раніше, ніж перевіряємо їх, коли з версій трактування можливих подій вибираємо найгіршу тощо.

Щоб виграти вольовий конфлікт, потрібно думати про людей добре та обирати позитивні версії подій. Людина руйнує себе, коли починає думати про інших людей погано.

Дивися, які перспективи чекають на нашу психіку та що з цим робити.

Психологія війни особлива. Інколи в нас бувають емоційні хвилі від хорошого до поганого, але це цілком нормально. Психолог Андрій Жельветро розповів, як змінюється поведінка людей під час війни.