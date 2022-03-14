Россия стала мировым изгоем! Дмитрий Кулеба о дипломатических победах Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно рассказал о санкциях против России и новых реалиях для страны-агрессора. Также он отметил итоги трех недель непрерывной работы МИД.

По его словам, тех санкций, которые уже есть – недостаточно. И стоит действовать прямо сейчас, добиваться формирования нового, еще более жесткого пакета санкций против России и ее марионеточной власти.

Россия опередила Иран и Северную Корею, превратилась в подсанкционного лидера мира. Стала мировым изгнанником, токсичной страной, от которой отворачивается мир.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, мировое сообщество ввело уже 3612 ограничительных мер. Общее число санкций против России с 2014 года составляет 6366.

Результатом всех этих ограничительных действий станет полный крах российской экономики – ибо “эффект домино” лишь в своем начале. Рубль полетел в пропасть, хотя его и пытаются стабилизировать разными трюками.

Усилиями нашего МИД и Дмитрия Кулебы в частности, Россия отключена от международной платежной системы SWIFT, а резервы ЦБ в евро и долларах заблокированы.

Кстати, криптовалютный бизнес тоже не станет “тихой гаванью” для российских денег.

Также активно проводится работа по закрытию всех путей обхода санкций. К этому, конечно, подключены все западные партнеры: Евросоюз, Великобритания и США, которые будут влиять на третьи страны.

Мы блокируем их попытки вывести деньги в “третьи страны”, перестроить бизнес-схемы. Ибо наша позиция проста: если перекрывать кислород российской экономике – то только полностью.

Дмитрий Кулеба отмечает, Украина не сдаст ни одной позиции: ни географической, ни экономической. Пока от российских бомб и ракет умирают наши дети — должны вводиться и применяться новые и новые санкционные пакеты.

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Также министр иностранных дел анонсировал введение четвертого раунда санкций ЕС. Это должны быть санкции против физических и юридических лиц, ряда крупных российских компаний с особым упором на компании российского военно-промышленного комплекса.

Сегодня российские нефть, газ и уголь пропитаны украинской кровью. Поэтому мы призываем весь мир отрешиться от этих русских продуктов.

Дмитрий Кулеба упомянул и о международном бизнесе в России. Говорит: работать сейчас с этой страной удар по репутации.

Никто не желает ассоциироваться с военными преступлениями. К тому же российское правительство становится все более непрогнозируемым, что говорить уже об экономических потерях.

По состоянию на утро четырнадцатого марта – 209 компаний полностью вышли из российского рынка; 378 – ограничили работу частично. Мы последним недовольны и будем эти компании дожимать, заявил министр.

Пока украинцы ценой собственных жизней защищают свою землю, меньше всего может сделать бизнес в мире — просто выйти из России и перестать вести любое сотрудничество с этой страной.

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