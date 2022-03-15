Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв забезпечити Україну зброєю, грошима та гуманітарною допомогою.

На своїй сторінці у Twitter написав:

Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення, і надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.