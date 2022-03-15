Світ

Джо Байден пообіцяв забезпечити Україну зброєю, грошима та гуманітарною допомогою

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 15 Березня 2022, 13:50

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