Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв забезпечити Україну зброєю, грошима та гуманітарною допомогою.

На своїй сторінці у Twitter написав:

Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами, — сказав президент США.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms.