Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв забезпечити Україну зброєю, грошима та гуманітарною допомогою.
На своїй сторінці у Twitter написав:
Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення, і надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.
Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення, і надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.
Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами, — сказав президент США.
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force. We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.We will welcome Ukrainian refugees with open arms.— President Biden (@POTUS) March 14, 2022
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force. We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.We will welcome Ukrainian refugees with open arms.