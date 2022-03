Президент США Джо Байден пообещал обеспечить Украину оружием, деньгами и гуманитарной помощью.

На своей странице в Twitter написал:

Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями, — сказал президент США.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms.