Карта боевых действий 4 июля 2025: у россиян новые цели на Новопавловском направлении

Карта боевых действий за 4 июля 2025 года – главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Боровой и Северска, а также в западной части Запорожской области.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска, Торецка и Великой Новоселки, а также в западной части Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 148 боевом столкновении в течение суток.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб. Кроме того, совершил 6527 обстрелов, из них 119 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3786 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Новомутин Сумской области; Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка Харьковской области; Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка Донецкой области; Филиал, Дачное Днепропетровской области; Николаевка Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 16 атак россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 333 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боев в районах Волчанска и Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодцев, Зеленой Долины, Торского, Надежды и в направлениях Серебрянки, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Выемки, Серебрянки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 атаки агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка, Дачное и в направлении Новоэкономического, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного.

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На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Запорожья, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник однажды пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

На Ореховском направлении в сторону Новопавловки захватчики совершили одну атаку на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, десять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 4 июля

Карта боевых действий 4 июля 2025: у россиян новые цели на Новопавловском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

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Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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