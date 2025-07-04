Карта бойових дій 4 липня 2025: у росіян нові цілі на Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій за 4 липня 2025 року — головний текст, який зібрав у собі всі новини з фронту за добу.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової та Сіверська, а також у західній частині Запорізької області.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп’янська, Торецька та Великої Новосілки, а також у західній частині Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 липня 2025 року

Генштаб повідомляє про 148 бойових зіткнень на полі бою.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Новомутин Сумської області; Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка Харківської області; Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка Донецької області; Філія, Дачне Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку у бік Новопавлівки загарбники здійснили одну атаку на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, десять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 205 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 4 липня

Карта бойових дій 4 липня 2025: у росіян нові цілі на Новопавлівському напрямку / 12 Фотографій

Генштаб

Цієї ночі росіяни нещадно обстріляли Київ, летіли дрони та балістика. Читай, які наслідки обстрілу Києва, за посиланням.

Головне фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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