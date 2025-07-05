Феномен хора “Гомін”: как вирусный хит стал голосом культурной дипломатии

Вадим Яценко, руководитель Львовского муниципального хора Гомін, стал настоящим феноменом после того, как исполнение его коллективом хита Степана Гиги. Этот сон стал вирусным в сети. В интервью для Факты ICTV Вадим поделился мыслями о неожиданной славе, вызовах, которые она принесла, планах хора и важности популяризации украинской культуры. Слава, ответственность и поддержка семьи На вопрос, как это проснуться крашем всей Украины, Яценко признается, что первый день после безумной популярности был стрессовым.Надо было понять, что сейчас делать с этим всем, с этой информацией, со всеми запросами, комментариями, которые к нам шли, — говорит он. Однако коллектив быстро овладел собой и начал работать дальше. Возросла не только личная популярность Вадима, но и количество поклонников хора Гомін. Хотя, по его словам, речь идет не о том, что поклонников стало больше, а о том, что они просто произошли. Это особенно важно для коллектива, ведь помогает в продвижении украинского искусства. Фото: Facebook Как результат, Гомін уже анонсировал всеукраинское турне, которое охватит 20 городов в августе-сентябре. Жена Вадима, Анастасия, также музыкант и солистка оркестра рок-симфонии Orchestra, с пониманием относится к внезапной популярности мужа. Они давно вместе, замужем уже почти 10 лет, и за это время прошли много испытаний. Вадим подчеркивает важность доверия и взаимопонимания, ведь оба являются публичными людьми и привыкли к сведению. Фото: Facebook Опыт талант-шоу и репертуар хора Вадим Яценко ранее участвовал в талант-шоу, что, по его словам, было интересным опытом развития. Это помогло ему выйти из зоны комфорта, понять, как работают большие масштабные проекты, и приобрести опыт в организации. Что касается репертуара хора Гомін, то кроме вирусной версии Этот сон коллектив имеет в арсенале еще одну популярную композицию — Гуцулка Ксения, которую Вадим аранжировал еще более 15 лет назад. Эта песня гармонично вписалась в концерт украинского ретро. Вообще, в рамках ретро-концерта Гомін исполняет произведения известных украинских эстрадных исполнителей, таких как Кос-Анатольский, Скорик, Васюк, Яремчук. Однако основное видение Львовского муниципального хора Гомін — это популяризация украинской классической музыки. В последние два года коллектив активно работал с произведениями украинских композиторов, а также европейской классикой. Особую гордость составляет украинский партесный концерт XVII века и музыка композиторов периода Украинской Народной Республики, включая Николая Леонтовича, Кирилла Стеценко, Александра Кошица и Якова Яциневича. В конце лета стартует большой цикл концертов, посвященный 150-летию Николая Леонтовича в 2027 году. В рамках этого проекта Львовский хор Гомін и Львовский органный зал планируют записать полную антологию хорового творчества Леонтовича, состоящего из около 220 названий. Читать по теме Пой, даже если ты не Бейонсе: как музыка помогает работе мозга В нашем материале мы рассказываем, как музыка способна улучшить работу мозга и почему же стоит петь даже без слуха. Хоровая дипломатия и борьба за украинскую культуру Хор Гомін активно занимается хоровой дипломатией, выступая за границей. Последний подобный случай – выступление в Стокгольме, Швеция, в концертном зале, где ежегодно проходит вручение Нобелевской премии. По словам Яценко, за границей люди часто удивляются, узнав, что всемирно известная мелодия Щедрика принадлежит украинскому композитору Николаю Леонтовичу и происходит из Украины. Это подчеркивает важность культурной дипломатии, ведь русская культура, к сожалению, активно продвигается за границей. Фото: Facebook “Великая русская культура” часто используется для манипуляций, скрывая за собой “очень страшного черта”. Вадим Яценко отмечает всплеск украинской культуры и контента в последние годы, хотя причина этого, конечно, печальна. Это заметно во всех областях – от театра до музыки. Гомін стремится использовать эту жажду самопознания украинцев, чтобы рассказать им больше о самих себе. Яценко надеется, что их успех вдохновит и другие украинские коллективы и поможет людям заинтересоваться музыкальной сферой в целом. Он проводит параллель с успехом сериала Ферзевый гамбит, который побуждал детей к секциям шахмат, и мечтает, чтобы подобные гомоны поощрили детей к хоровому искусству. Профессионализм, финансирование и будущие планы Хор Гомін состоит исключительно из профессиональных музыкантов, имеющих высшее музыкальное образование или обучающихся в музыкальной академии. Попасть в коллектив можно по конкурсу, включающему пение, чтение нот из письма и упражнения на интонацию. Относительно финансирования хор получает поддержку из городского бюджета. Во время всеукраинского тура коллектив стремится максимально поддержать артистов. Феномен хора “Гомін”: как вирусный хит стал голосом культурной дипломатии / 2 Фотографии Однако Вадим объясняет, что стоимость билетов на концерты за пределами Львова значительно выше, поскольку тур требует больших затрат на аренду залов, автобусов, гостиниц, аппаратуры. Он призывает публику с пониманием относиться к ценам, ведь это объективная реальность, и без этого коллектив не смог бы гастролировать. На вопрос, как поддерживать интерес к немассовому культурному продукту, Яценко отвечает: Конечно, мы со своей стороны будем пытаться работать и, возможно, творить какие-то интересные программы, подавая их людям с какой-нибудь более интересной стороны. Он отмечает важность поддержания качества продукта и комплексного подхода к продвижению. Фото: Facebook Яценко считает: История, когда музыканты играют концерты для музыкантов, должна остановиться. Также он уверен, что бесплатные концерты должны уйти в прошлое, если это не благотворительность, ведь они не способствуют популяризации культуры и ее развитию. Вадим Яценко завершает интервью словами: Слушайте украинское, поддерживайте ВСУ. Удачи! Ранее мы сообщали, что в Украине стартовал спецпроект, посвященный памяти погибших музыкантов, отдавших свою жизнь за страну. Подробности – в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Музыка, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter