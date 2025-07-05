Феномен хора “Гомін”: как вирусный хит стал голосом культурной дипломатии

Вадим Яценко, руководитель Львовского муниципального хора Гомін, стал настоящим феноменом после того, как исполнение его коллективом хита Степана Гиги. Этот сон стал вирусным в сети.

В интервью для Факты ICTV Вадим поделился мыслями о неожиданной славе, вызовах, которые она принесла, планах хора и важности популяризации украинской культуры.

Слава, ответственность и поддержка семьи

На вопрос, как это проснуться крашем всей Украины, Яценко признается, что первый день после безумной популярности был стрессовым.

Надо было понять, что сейчас делать с этим всем, с этой информацией, со всеми запросами, комментариями, которые к нам шли, — говорит он.

Однако коллектив быстро овладел собой и начал работать дальше.

Возросла не только личная популярность Вадима, но и количество поклонников хора Гомін. Хотя, по его словам, речь идет не о том, что поклонников стало больше, а о том, что они просто произошли.

Это особенно важно для коллектива, ведь помогает в продвижении украинского искусства.

Как результат, Гомін уже анонсировал всеукраинское турне, которое охватит 20 городов в августе-сентябре.

Жена Вадима, Анастасия, также музыкант и солистка оркестра рок-симфонии Orchestra, с пониманием относится к внезапной популярности мужа.

Они давно вместе, замужем уже почти 10 лет, и за это время прошли много испытаний.

Вадим подчеркивает важность доверия и взаимопонимания, ведь оба являются публичными людьми и привыкли к сведению.

Опыт талант-шоу и репертуар хора

Вадим Яценко ранее участвовал в талант-шоу, что, по его словам, было интересным опытом развития.

Это помогло ему выйти из зоны комфорта, понять, как работают большие масштабные проекты, и приобрести опыт в организации.

Что касается репертуара хора Гомін, то кроме вирусной версии Этот сон коллектив имеет в арсенале еще одну популярную композицию — Гуцулка Ксения, которую Вадим аранжировал еще более 15 лет назад. Эта песня гармонично вписалась в концерт украинского ретро.

Вообще, в рамках ретро-концерта Гомін исполняет произведения известных украинских эстрадных исполнителей, таких как Кос-Анатольский, Скорик, Васюк, Яремчук.

Однако основное видение Львовского муниципального хора Гомін — это популяризация украинской классической музыки.

В последние два года коллектив активно работал с произведениями украинских композиторов, а также европейской классикой.

Особую гордость составляет украинский партесный концерт XVII века и музыка композиторов периода Украинской Народной Республики, включая Николая Леонтовича, Кирилла Стеценко, Александра Кошица и Якова Яциневича.

В конце лета стартует большой цикл концертов, посвященный 150-летию Николая Леонтовича в 2027 году.

В рамках этого проекта Львовский хор Гомін и Львовский органный зал планируют записать полную антологию хорового творчества Леонтовича, состоящего из около 220 названий.

Хоровая дипломатия и борьба за украинскую культуру

Хор Гомін активно занимается хоровой дипломатией, выступая за границей. Последний подобный случай – выступление в Стокгольме, Швеция, в концертном зале, где ежегодно проходит вручение Нобелевской премии.

По словам Яценко, за границей люди часто удивляются, узнав, что всемирно известная мелодия Щедрика принадлежит украинскому композитору Николаю Леонтовичу и происходит из Украины.

Это подчеркивает важность культурной дипломатии, ведь русская культура, к сожалению, активно продвигается за границей.

“Великая русская культура” часто используется для манипуляций, скрывая за собой “очень страшного черта”.

Вадим Яценко отмечает всплеск украинской культуры и контента в последние годы, хотя причина этого, конечно, печальна. Это заметно во всех областях – от театра до музыки.

Гомін стремится использовать эту жажду самопознания украинцев, чтобы рассказать им больше о самих себе.

Яценко надеется, что их успех вдохновит и другие украинские коллективы и поможет людям заинтересоваться музыкальной сферой в целом.

Он проводит параллель с успехом сериала Ферзевый гамбит, который побуждал детей к секциям шахмат, и мечтает, чтобы подобные гомоны поощрили детей к хоровому искусству.

Профессионализм, финансирование и будущие планы

Хор Гомін состоит исключительно из профессиональных музыкантов, имеющих высшее музыкальное образование или обучающихся в музыкальной академии.

Попасть в коллектив можно по конкурсу, включающему пение, чтение нот из письма и упражнения на интонацию.

Относительно финансирования хор получает поддержку из городского бюджета. Во время всеукраинского тура коллектив стремится максимально поддержать артистов.

Феномен хора “Гомін”: как вирусный хит стал голосом культурной дипломатии / 2 Фотографии

Однако Вадим объясняет, что стоимость билетов на концерты за пределами Львова значительно выше, поскольку тур требует больших затрат на аренду залов, автобусов, гостиниц, аппаратуры.

Он призывает публику с пониманием относиться к ценам, ведь это объективная реальность, и без этого коллектив не смог бы гастролировать.

На вопрос, как поддерживать интерес к немассовому культурному продукту, Яценко отвечает:

Конечно, мы со своей стороны будем пытаться работать и, возможно, творить какие-то интересные программы, подавая их людям с какой-нибудь более интересной стороны.

Он отмечает важность поддержания качества продукта и комплексного подхода к продвижению.

Яценко считает:

История, когда музыканты играют концерты для музыкантов, должна остановиться.

Также он уверен, что бесплатные концерты должны уйти в прошлое, если это не благотворительность, ведь они не способствуют популяризации культуры и ее развитию.

Вадим Яценко завершает интервью словами:

Слушайте украинское, поддерживайте ВСУ. Удачи!

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