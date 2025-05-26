Як звучить музика: в Украине создали онлайн-мемориал павшим музыкантам

Многие украинские музыканты положили свои жизни за Украину. Так что в памяти об этих деятелях неравнодушные создали проект Як звучить музика.

— Из боли, любви и солидарности во время войны рождается музыка. Этот спецпроект рассказывает, как она бережет память, и чествует музыкантов, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину, — пишут авторы об этой инициативе.

Это серия из пяти текстов, каждый из которых показывает отдельный способ памяти. В каждом есть свой плейлист, который можно сразу послушать и сохранить композиции, напоминающие о павших героях.

Як звучить музика — спецпроект по увековечиванию музыкантов

Первый текст в серии — Їхня молодість знову настане. Он рассказывает о композициях-посвящениях погибшим защитникам, которые при жизни были музыкантами.

Это звукорежиссер Данил Подыбайло, саундпродюсер Илья Грабарь, джазовый композитор Сергей Артемов и оперный певец Василий Слипак.

Второй — Хай звучить недоспіване о композициях музыкантов, которые представили уже после гибели их авторов, чтобы продолжить творчество и распространять память.

Среди них альбом Памятник Михаилу Бикетову, композиции Андрея Касенюка из группы SilverTown и трек Сила Артема Нагайченко на стихи Витает полем дух.

— Такие произведения вызывают ощущение, будто ток по телу. Они заряжены идеей и мотивируют. Их цель — сохранить силу духа, передать ее через время, чтобы она не исчезла, а осталась в истории как напоминание о тех, кто боролся, жил и творил, — говорит об одном из воинов музыкант Lana Rednich.

Концерт як музичний меморіал — это история барабанщика Николая Состина, тромбониста Вадима Прокопчука и солиста филармонии Богдана Соломки. Родные, друзья и коллеги организуют концерты в память о павших музыкантах.

Так создают культуру музыкальных мемориалов, которая несет память и помогает прожить потерю.

Продовження музичної справи рассказывает о трех музыкальных мемориальных практиках в честь павших. Это студия звукозаписи в честь Александра Бевза, сцена в память о Максиме Науменко и фестиваль-воспоминание Андрея Чепиля.

Родные и друзья хотят почтить их память действиями, продолжая музыкальное дело своих близких и воплощая их мечты.

І будуть весною пташки прилітати, і будуть співати пісні — последний текст проекта о музыке, которой провожают павших.

— Музыка издавна неотделимая часть прощаний. В песнях, которые мы слышим, — не только боль утраты, но и мотивация к борьбе, энергия, способная мобилизовать дух и побуждать чествовать защитников, отдавших жизнь в бою, — добавляют авторы.

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Фото: спецпроект Як звучить музика

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