Відео Люди

Феномен хору Гомін: від вірусного хіта до всеукраїнського туру та культурної дипломатії

Марія Дзюба, редакторка сайту 05 Липня 2025, 09:15

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь