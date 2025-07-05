Феномен хору Гомін: від вірусного хіта до всеукраїнського туру та культурної дипломатії

Вадим Яценко, керівник Львівського муніципального хору Гомін, став справжнім феноменом після того, як виконання його колективом хіта Степана Гіги Цей сон стало вірусним у мережі. В інтерв’ю для Факти ICTV Вадим поділився думками про несподівану славу, виклики, які вона принесла, плани хору та важливість популяризації української культури. Слава, відповідальність та підтримка родини На запитання, як це — прокинутись крашем усієї України, Яценко зізнається, що перший день після шаленої популярності був стресовим.Треба було зрозуміти, що зараз робити з цим всім, з цією інформацією, з тими всіма запитами, коментарями, які до нас йшли, — говорить він. Проте, колектив швидко опанував себе і почав працювати далі. Зросла не тільки особиста популярність Вадима, а й кількість прихильників хору Гомін. Хоча, за його словами, мова йде не про те, що шанувальників стало більше, а про те, що вони “просто стались”. Це особливо важливо для колективу, адже допомагає в просуванні українського мистецтва. Фото: Facebook Як результат, Гомін вже анонсував всеукраїнське турне, що охопить 20 міст у серпні-вересні. Дружина Вадима, Анастасія, яка також є музиканткою та солісткою оркестру рок-симфонії Orchestra, з розумінням ставиться до раптової популярності чоловіка. Вони давно разом, одружені вже майже 10 років, і за цей час пройшли багато випробувань. Вадим підкреслює важливість довіри та взаєморозуміння, адже обидва є публічними людьми і звикли до уваги. Фото: Facebook Досвід талант-шоу та репертуар хору Вадим Яценко раніше брав участь у талант-шоу, що, за його словами, було цікавим досвідом для розвитку. Це допомогло йому вийти із зони комфорту, зрозуміти, як працюють великі масштабні проекти, і набути досвіду в організації. Щодо репертуару хору Гомін, то, окрім вірусної версії Цей сон, колектив має в арсеналі ще одну популярну композицію — Гуцулка Ксенія, яку Вадим аранжував ще понад 15 років тому. Ця пісня гармонійно вписалася в концерт українського ретро. Взагалі, в рамках ретро-концерту Гомін виконує твори відомих українських естрадних виконавців, таких як Кос-Анатольський, Скорик, Васюк, Яремчук. Проте, основна візія Львівського муніципального хору Гомін — це популяризація української класичної музики. За останні два роки колектив активно працював з творами українських композиторів, а також європейською класикою. Особливу гордість становить український партесний концерт XVII століття та музика композиторів періоду Української Народної Республіки, включаючи Миколу Леонтовича, Кирила Стеценка, Олександра Кошиця та Якова Яциневича. В кінці літа стартує великий цикл концертів, присвячений 150-річчю Миколи Леонтовича у 2027 році. В рамках цього проекту Львівський хор Гомін та Львівський органний зал планують записати повну антологію хорової творчості Леонтовича, що складається з близько 220 назв. Читати на тему Співай, навіть якщо ти не Бейонсе: як музика допомагає роботі мозку У нашому матеріалі ми розповідаємо, як музика здатна покращити роботу мозку та чому ж варто співати навіть без слуху. Хорова дипломатія та боротьба за українську культуру Хор Гомін активно займається хоровою дипломатією, виступаючи за кордоном. Останній такий випадок – виступ у Стокгольмі, Швеція, в концертному залі, де щороку проходить вручення Нобелівської премії. За словами Яценка, за кордоном люди часто дивуються, дізнавшись, що всесвітньо відома мелодія Щедрика належить українському композитору Миколі Леонтовичу і походить з України. Це підкреслює важливість культурної дипломатії, адже російська культура, на жаль, активно просувається за кордоном. Фото: Facebook “Велика російська культура” часто використовується для маніпуляцій, приховуючи за собою “дуже страшного чорта”. Вадим Яценко відзначає сплеск української культури та контенту в останні роки, хоча причина цього, звісно, сумна. Це помітно у всіх сферах – від театру до музики. Гомін прагне використати цю жагу до самопізнання українців, щоб розповісти їм більше про самих себе. Яценко сподівається, що їхній успіх надихне й інші українські колективи та допоможе людям зацікавитися музичною сферою в цілому. Він проводить паралель з успіхом серіалу Ферзевий гамбіт, який спонукав дітей до секцій шахів, і мріє, щоб тіктоки Гомона заохотили дітей до хорового мистецтва. Професіоналізм, фінансування та майбутні плани Хор Гомін складається виключно з професійних музикантів, які мають вищу музичну освіту або навчаються в музичній академії. Потрапити до колективу можна за конкурсом, який включає спів, читання нот з листа та вправи на інтонацію. Щодо фінансування, хор отримує підтримку з міського бюджету. Під час всеукраїнського туру колектив прагне максимально підтримати артистів. Феномен хору Гомін: від вірусного хіта до всеукраїнського туру та культурної дипломатії / 2 Фотографії Однак, Вадим пояснює, що вартість квитків на концерти за межами Львова значно вища, оскільки тур вимагає великих витрат на оренду залів, автобусів, готелів, апаратури. Він закликає публіку з розумінням ставитися до цін, адже це об’єктивна реальність, і без цього колектив не зміг би гастролювати. На запитання, як підтримувати цікавість до немасового культурного продукту, Яценко відповідає: Звичайно, ми зі своєї сторони будемо намагатися працювати і, можливо, створювати якісь цікаві програми, подаючи їх людям з якоїсь більш цікавої сторони. Він наголошує на важливості підтримки якості продукту та комплексного підходу до просування. Фото: Facebook Яценко вважає: Історія, коли музиканти грають концерти для музикантів, має зупинитись. Також він переконаний, що безкоштовні концерти мають відійти в минуле, якщо це не благодійність, адже вони не сприяють популяризації культури та її розвитку. Вадим Яценко завершує інтерв’ю словами: Слухайте українське, підтримуйте ЗСУ. Хай щастить! Раніше ми розповідали, що в Україні запустили спецпроект для вшанування пам’яті полеглих музикантів, які віддали своє життя за країну. Деталі — у матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Музика, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter