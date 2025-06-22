Співай, навіть якщо ти не Бейонсе: як музика допомагає роботі мозку

Фото Unsplash У кожного з нас є голос. Але далеко не всі дозволяють йому розкритися. Ми звикли думати, що спів — це для професіоналів, для тих, хто співає красиво. І часто забуваємо, що іноді — це не про досконалі ноти, а емоції. Співай всюди — у душі, в машині, на кухні під час миття посуду. Принаймні так каже нейробіолог Деніел Левітін.Ніхто не каже, що ти не повинен (-на) бігати підтюпцем, якщо це погано виходить. Тож сьогодні розберемося, чому так важливо співати та як знайти сміливість розпочати це робити. Що спів робить з мозком За версією The Washington Post, коли ми співаємо, активуються ті самі зони мозку, що й під час фізичних вправ, медитації чи соціальної взаємодії. І головне — це доступно всім. Ти не повинна (-ен) мати музичну освіту, щоб отримати користь. Загалом дослідження показують, що музика стимулює вивільнення дофаміну — гормону задоволення; знижує рівень кортизолу, тобто зменшує стрес; посилює нейропластичність — здатність мозку змінюватися і створювати нові зв’язки; покращує пам’ять, концентрацію та когнітивну гнучкість. Усе це важливо не лише для щоденного життя, а й для здорового старіння. У старшому віці спів і музика можуть бути навіть ефективнішими за кросворди! — Це сприяє нейропластичності та створенню нових нейронних зв’язків, навіть якщо ти не вмієш цього робити. Людство співало разом здавна. У племенах, під час свят, у протестах, у церквах. Спільний ритм об’єднує. Наші тіла й емоції синхронізуються. Unsplash Вчені довели, що коли ми співаємо з кимось, між нами виникає більше довіри, відчуття близькості та співпереживання. Люди, які співають разом, швидше стають друзями. — Пісня може зворушити нас емоційно, фізично та обʼєднати з іншими людьми, — повідомив професор психіатрії Деніел Боулінг. Читати на тему Покращує роботу мозку чи провокує депресію? Як death-metal та психоделічна музика впливає на психіку Хто люди, які слухають психоделічну музику? Читай детальніше, як вона впливає на психіку та інтелект. Як почати співати, якщо це лякає Щоб побороти боягузтво та поринути у музичний світ, почни з малого. Слухай музику, яка тобі подобається. Підспівуй улюбленим пісням наодинці. Дозволь собі помилятися. Зосередься не на якості, а на задоволенні. — Не намагайся приєднатися до хору, якщо це не те, що ти дійсно хочеш зробити. Якщо тобі некомфортно, то співай в душі або в машині. Голос — це частина нас. Тому, припини заїдати стрес смаколиками та замовчувати свій біль. Навпаки виплесни емоції вголос, по-дитячому щиро. Раніше ми зазначали й про те, як спів може допомогти швидко вивчити вірш. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter