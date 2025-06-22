Для тебе Психологія

Співай, навіть якщо ти не Бейонсе: як музика допомагає роботі мозку

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 22 Червня 2025, 11:00
співати
Фото Unsplash

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