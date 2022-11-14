Допоможуть спів і малювання: як швидко вивчити вірш

Усім нам доводилося вивчати вірш: у садочку, школі, університеті. Іноді хочеться вивчити якусь поему, щоб порадувати кохану чи коханого, привітати маму чи тата або обговорити щось серед друзів.

Але трапляється, що вчиш вірш годинами й нічого не можеш запам’ятати. Ми розповімо, як швидко вивчити вірш.

Насамперед потрібно розібратися з незрозумілими моментами. Усі незрозумілі слова, мовні звороти та конструкції не можуть відкластися в нашій пам’яті.

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Асоціації

Вивчити вірш допоможуть асоціації. З ним зможеш запам’ятати потрібне майже назавжди.

Для цього методу треба створити комбінацію з нової інформації та того, що нам уже добре знайоме. Наш мозок побудований так, що краще запам’ятовує образи й те, що можна побачити та доторкнутися.

Тобі може бути знайома ситуація, коли ти пам’ятаєш обличчя людини, але забув(-ла) її ім’я.

Для вивчення вірша потрібно вигадати яскраві зорові образи для кожного рядка.

Читання вголос

Це один із найпоширеніших методів, який допомагає вивчити вірш. Чим більше читаєш вірш уголос, тим легше він запам’ятовується. Але це має бути не просто читання. Перший раз треба прочитати та ознайомитися з текстом. Потім перечитувати повільніше, додаючи інтонацію, дотримуватися розділових знаків.

Цей спосіб підійде тим, у кого дуже розвинена аудіальна пам’ять.

Переписування

Ти можеш використовувати цей метод, якщо в тебе розвинена механічна пам’ять. Він ефективний тим, що активізує кілька ділянок мозку. Переписуючи, ми читаємо, промовляємо та використовуємо дрібну моторику.

Коли вивчиш вірш, можна спробувати записати його по пам’яті. Так ти перевіриш, наскільки добре вивчив(-ла), і закріпиш результат.

Аудіювання

Цей метод допомагає почути себе з боку, опрацювати дикцію. Для цього потрібно зробити аудіозапис вірша та слухати його стільки разів, доки не запам’ятаєш.

Малювання

Для цього методу не потрібно мати талант до малювання. Ти можеш схематично зобразити, про що йдеться у вірші. Кожен малюнок може зображати один рядок. Головне, щоб вони були простими та зрозумілими тобі.

Спів

Пісні нам запам’ятовуються швидше за вірші. Вся справа у мелодії. З її допомогою можна вловити ритм вірша. Спробуй перетворити вірш на пісню та повторювати її, доки не запам’ятаєш.

Завдяки віршам можна вивчити мову. Зараз багато людей намагаються покращити свою українську. Раніше ми розповідали про курси української мови в Києві.

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