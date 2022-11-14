Помогут пение и рисование: как быстро выучить стих

Всем нам приходилось учить стих: в садике, школе, университете. Иногда хочется выучить какую-то поэму, чтобы порадовать любимую или любимого, поздравить маму или папу или же обсудить что-то среди друзей.

Но иногда бывает так, что учишь стих часами и не можешь ничего запомнить. Мы расскажем, как быстро выучить стих.

Прежде всего, нужно разобраться с непонятными моментами. Все непонятные слова, обороты речи и конструкции не могут отложиться в нашей памяти.

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Ассоциации

Выучить стихотворение помогут ассоциации. С ними ты запомнишь нужное, чуть ли не навсегда.

Для этого метода надо создать комбинацию из новой информации и того, что нам уже хорошо знакомо. Наш мозг построен так, что лучше запоминает образы и то, что можно увидеть и потрогать.

Тебе может быть знакома ситуация, когда ты помнишь лицо человека, но забыл(-а) его имя.

Для изучения стихотворения нужно придумать яркие зрительные образы для каждой строки.

Чтение вслух

Это один из самых распространенных методов, который помогает выучить стих. Чем больше ты читаешь стих вслух, тем легче он запоминается. Но это должно быть не просто чтение. Первый раз надо прочитать и ознакомиться с текстом. Потом перечитывать медленнее, добавляя интонацию, соблюдать знаки препинания.

Этот метод отлично поможет тем, у кого хорошо развита аудиальная память.

Переписывание

Ты можешь использовать этот метод, если у тебя развита механическая память. Он эффективен тем, что активизирует несколько участков мозга. При переписывании мы читаем, проговариваем и используем мелкую моторику.

Когда выучишь стих, можно попробовать его записать по памяти. Так ты проверишь, насколько хорошо выучил(-а), и закрепишь результат.

Аудирование

Этот метод помогает услышать себя со стороны, проработать речь. Для этого нужно сделать аудиозапись стихотворения и слушать его столько раз, пока не запомнишь.

Рисование

Для этого метода не нужно иметь талант к рисованию. Ты можешь схематически изобразить, о чем идет речь в стихотворении. Каждый рисунок может отображать одну строку. Главное, чтобы они были простыми и понятными тебе.

Пение

Песни нам запоминаются быстрее, чем стихи. Все дело в мелодии. С ее помощью можно уловить ритм стихотворения. Попробуй превратить стих в песню и повторять ее, пока не запомнишь.

Благодаря стихам можно выучить язык. Сейчас многие пытаются улучшить свой украинский. Ранее мы рассказывали о курсах украинского языка в Киеве.

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