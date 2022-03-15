У Києві та області запровадили комендантську годину на дві доби. Що потрібно знати

За рішенням військового командування, відсьогодні, 15 березня, з 20:00 – в Києві та Київській області запроваджується комендантська година.

Діятиме заборона пересування містом без спецперепусток.

Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Комендантська година у Києві та області триватиме до 7 ранку 17 березня 2022 року.

Мер міста Віталій Кличко закликає всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, — в укритті.