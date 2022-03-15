В Киеве и области объявили комендантский час на двое суток. Что нужно знать

По решению военного командования, с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 – в Киеве и Киевской области вводится комендантский час.
Будет действовать запрет на передвижение по городу без спецпропусков.
Будет действовать запрет на передвижение по городу без спецпропусков.
Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.
Комендантский час в Киеве и области будет действовать всё время до 7 утра 17 марта.
Мэр города Виталий Кличко призывает всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии.