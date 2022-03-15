В Киеве и области объявили комендантский час на двое суток. Что нужно знать

По решению военного командования, с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 – в Киеве и Киевской области вводится комендантский час.

Будет действовать запрет на передвижение по городу без спецпропусков.

Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Комендантский час в Киеве и области будет действовать всё время до 7 утра 17 марта.

Мэр города Виталий Кличко призывает всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии.