Росія не може оговтатись, але вже почала розуміти! Нове звернення президента Зеленського

Завершився 19 день нашого спротиву. Ще один день, що наближає нас до перемоги над російськими окупантами, наближає мир для України.

– Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас, — говорить Володимир Зеленський.

За його словами, вони досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати, це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України.

Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць.

Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки.

За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні.

Дивіться повне відео звернення президента України Володимира Зеленського за 14 березня 2022 року.