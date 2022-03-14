Россия не может прийти в себя, но уже стала понимать! Новое обращение президента Зеленского

Завершился 19-й день нашего сопротивления. Еще один день, приближающий нас к победе над российскими оккупантами, приближающий мир для Украины.

По-прежнему враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. Верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет о нас, – говорит Владимир Зеленский.

По его словам, они до сих пор не могут прийти в себя, но уже начали понимать, что войной они ничего не достигнут. Это знают их солдаты, это понимают их офицеры. Они убегают с поля боя, бросают технику.

Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины.

Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц.

Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники.

За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне.

Смотрите полное видео обращения президента Украины Владимира Зеленского за 14 марта 2022 года.