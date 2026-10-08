Кожна господиня помічає, щойно в домі в теплому місці постоять плоди, то одразу навколо них, як за помахом чарівної палички, з’являються маленькі чорні комахи. Найбільше вони полюбляють фрукти, які вже починають підгнивати: яблука, виноград, груші, сливи, лимони. То як позбутись таких гостей? Про дієві способи та перевірені засоби, як позбутися мошки у квартирі та домі — читай у нашому матеріалі.

Причина появи мошок

Поява цих комашок банальна — найчастіше вони потрапляють до кімнати з новими рослинами та харчами. І хоча ці комахи не кусючі й не видають дратівливих звуків, але вони можуть негативно вплинути на твоє здоров’я, літаючи по всій кухні, переносячи шкідливі патогени та бактерії, які пізніше потрапляють в їжу.

А з’являтись у приміщенні вони можуть будь-якої пори року. Найкраща принада для комах — запах сезонних фруктів, солодке вино, аромат деяких квітів, соків, варення. Тож потім з’являється питання: як позбутися мошки.

Які бувають мошки

Земляні . Цих комах можна помітити біля кімнатних квітів. Причина — надлишкова волога. Комахи потрапляють у приміщення через вентиляцію, з підвалу та під’їзду. Буває й так, що заражену рослину приносять із магазину. Комаха живе недовго, але за життя відкладає дуже багато личинок. Фруктові переважно не становлять загрози для людини, але при потраплянні личинок в організм можливий розлад травлення. Їхня улюблена їжа — напівзогнилі фрукти.

Найкраще не допускати, щоб ці мошки з’явилися у твоєму домі.

Для цього потрібно:

вчасно позбуватися гнилих продуктів;

після купівлі овочі краще одразу класти до холодильника;

дотримуватись гігієни в приміщеннях, особливо на кухні: вологе прибирання, миття посуду відразу після використання;

регулярно виносити сміття;

регулярно чистити миски домашніх тварин від залишків корму;

регулярно провітрювати квартиру;

часто змінювати наповнювач в лотку для тварин.

Як позбутися мошок у квартирі

Якщо мошки все ж з’явилися, їх можна позбутись.

Способи та засоби боротьби з мошками:

Потрібно усунути джерело розмноження комах — викинути продукти, що гниють. Якщо це земляні, слід регулярно розпушувати землю у горщиках з домашніми рослинами, прибирати опале листя, ретельно протирати місткості зовні, мити піддон. Якщо комахи з’явились у рослинах, в землі, то її слід замінити на нову. Пастка у пляшці: комах приманюють на улюблені органічні продукти. Це можуть бути яблука, груші, банани, сливи, солодкий лікер, мед чи компот на дні відкритої пластикової пляшки. Залишити на декілька годин, для того, щоб мошки залетіли усередину, після чого місткість потрібно закрити та викинути. Пастка з оцту та мила: невелику банку заповнюють на чверть водою з додаванням столової ложки яблучного оцту та чайної рідини для миття посуду. Запах оцту приманить комах, а мило не дасть їм вилетіти з банки. Пастка з плівкою: придатну для приманки рідину (варення, компот, пиво) наливають у банку і затягують її зверху харчовою плівкою, в якій роблять невеличкі отвори. Комашки легко проникнуть через отвори, але назад їм уже не вибратися. Пастка-лійка: з картону роблять лійку. При цьому варіанті беруть пляшку або банку, наливають у неї фруктовий сік або іншу відповідну рідину, вставляють лійку. Принцип роботи той самий — мошки мають залетіти всередину, але не вибратися назовні, Клейові пастки: Липкі стрічки продаються в багатьох магазинах, їхня вартість досить низька, тому вони доступні кожному. Репеленти: Аерозольні інсектициди та хімічні засоби для поливу рослин швидко та оперативно справляються з комахами. Але й коштують вони дорожче. Аерозолі потрібно розпорошити по всій кімнаті. Важливо переконатися, що на столах не залишилося харчів, посуду та засобів особистої гігієни. На період обробки доведеться покинути всім квартиру, а перед поверненням — зробити вологе прибирання. Фумігатори: Засоби з рідиною або пластинами, що нагріваються в апараті, підключеному до розетки, безпечніші за аерозолі. Активною речовиною можуть бути як хімікати, так і натуральні екстракти рослин, наприклад ромашки або лаванди. У будь-якому випадку після їх використання потрібно провітрити кімнату і зробити легке вологе прибирання.

Як позбутись мошок у домі — народні методи

Ці дрібні комахи дуже чутливі до різких запахів, які мають багато прянощів, спецій. Запахи використовують у боротьбі з мошками, а найефективнішими засобами цієї категорії є:

полин;

базилік;

розмарин;

лимонний чебрець;

гвоздика і м’ята;

камфорне масло;

ромашка;

лимон-трава;

лимонний чебрець.

Дуже ефективні ефірні олії:

чайного дерева;

евкаліпта;

герані або лаванди.

Тепер ти знаєш, як позбутись мошок.

Раніше ми розповідали, як позбутися клопів у будинку за допомогою зміни температури або спеціальних засобів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!