Осінь — пора дозрівання фруктів та овочів. Кожна господиня помічає, щойно в домі в теплому місці постоять плоди, то одразу навколо них, як за помахом чарівника, з’являються маленькі чорні комахи. Найбільше вони полюбляють фрукти, які вже починають підгнивати: яблука, виноград, груші, сливи, лимони. То як позбутись таких гостей? Про дієві способи та перевірені засоби, як позбутися мошки у квартирі та домі — читай в нашому матеріалі.
Поява цих комашок банальна — найчастіше вони потрапляють до кімнати з новими рослинами та харчами. І хоча ці комахи не кусючі й не видають дратівливих звуків, але вони можуть негативно вплинути на твоє здоров’я, літаючи по всій кухні, переносячи шкідливі патогени та бактерії, які пізніше потрапляють в їжу. А з’являтись у приміщенні вони можуть будь-якої пори року. Найкраща принада для комах — запах сезонних фруктів, солодке вино, аромат деяких квітів, соків, варення. Тож потім з’являється питання: як позбутися мошки.
Найкраще не допускати, щоб ці мошки з’явилися у твоєму домі.
Для цього потрібно:
Якщо мушки все ж з’явилися, їх можна позбутись.
Способи та засоби боротьби з мошками:
Ці дрібні комахи дуже чутливі до різких запахів, які мають багато прянощів, спецій. Запахи використовують у боротьбі з мошками, а найефективнішими засобами цієї категорії є:
Дуже ефективні ефірні олії:
Тепер ти знаєш, як позбутись мошок. А раніше ми писали матеріал про те, як позбутися мух в домашніх умовах. Може він на майбутнє тобі стане у пригоді.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.