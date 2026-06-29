Як позбутися клопів у будинку, щоб дрібні паразити більше не пили твою кров

Всі ми чули про клопів — комах, які заводяться вдома та п’ють нашу кров, поки ми спимо. Про них також хвилюються студенти, коли заїжджають до гуртожитку, туристи, коли приїжджають до готелю чи на туристичну базу, і, мабуть, усі люди, коли переїжджають у новий будинок чи квартиру.

Чи не всі чули про клопів, але багато людей їх не бачили. Клопи — дуже маленькі комахи, до 5 мм у довжину, червоно-коричневого кольору. Вони плоскі, тому легко пролазять у будь-які щілини. Ми розповімо, як позбутися клопів і звідки вони можуть з’явитися в будинку.

Звідки у будинку можуть з’явитися клопи

У квартиру або будинок клопи можуть потрапити з меблями, якщо, наприклад, ти придбав(-ла) диван, що був у вжитку. Також їх можна принести додому з місць, де буває багато людей: готелі, лікарні, поїзди, автобуси, комахи також можуть пробратися у квартиру від сусідів.

Як зрозуміти, що вдома є клопи

Першою ознакою того, що у будинку є клопи, будуть укуси. Вони з’являтимуться вранці на тих частинах тіла, що не вкриті ковдрою чи піжамою, адже клопи — нічні паразити. Укуси дрібні, червоні, сверблять і утворюють нерівний ланцюжок.

Якщо ти помітив(-ла) такі укуси на собі, треба перевірити постіль та житло. Насамперед оглянь постільну білизну. На ній можна побачити іржаві або червоні цятки. Крім самих клопів, ти можеш знайти маленькі блідо-жовті яйця, довжиною близько 1 мм, їхні шкаралупки та жовті шкірки, які скидають молоді особини.

Клопи можуть ховатися в:

швах матраців, диванах, кріслах та інших м’яких меблів, стиках диванних подушок;

пружинних блоках матраца або дивана;

будь-яких щілинах у меблів;

складках постільної білизни;

складках штор;

плінтусі;

просторі під килимом, особливо біля плінтуса;

місцях під картинами, дзеркалами та іншими предметами, що висять;

розетках та вимикачах;

шпалерах, на стиках шпалер і стелі, що відклеїлися.

Як позбутися клопів

Насамперед треба пропилососити килими, меблі та інші місця, де можуть ховатися клопи. Сміття з пилососа запечатати та викинути. Постільну білизну, матрац, подушки та інші речі герметично упакувати. Клопи можуть жити без їжі до року. Тому є методи, як швидше позбутися клопів.

Як прибрати клопів за допомогою холоду

Клопи не виживають за низьких і високих температур. При -15°C вони можуть впасти в стан анабіозу і прожити ще кілька місяців, при -20°C помруть через кілька годин. Але, будемо чесними, не всі можуть знайти такі температури, тому є інший спосіб боротьби з клопами.

Як боротися з клопами за допомогою високих температур

Клопи також не виживають за температури +50°C. Тому постільну білизну, фіранки, одяг треба випрати в пральній машинці за температури вище +50°C. Також висушити у сушарці при максимальній температурі.

Диван, матрац, подушки треба обробити випарювачем. Меблі треба відсунути від стіни мінімум на 15 см, щоб клопи не змогли застрибнути на неї. Далі треба обробити будинок спеціальними засобами.

Як боротися з клопами за допомогою спеціальних засобів

Зараз існує багато засобів для боротьби з клопами, їх продають у вигляді спреїв, порошків та рідин. Перед використанням слід уважно прочитати інструкцію. Також можна викликати спеціальні служби, що допомагають у боротьбі із різними домашніми паразитами.

Крім цього, можна спробувати домашні засоби боротьби з клопами. Ці комахи не люблять різких запахів. Треба розкласти гілки пахучих рослин під ліжком та по кутах кімнат, а на підвіконня та столи розставити запашну герань. В аптеці можна купити сушений полин і розсипати вздовж стін усіх кімнат.

Ще спробуй помити підлогу з нашатирним спиртом. Він стане неприємним бар’єром, що відлякує клопів.

Також можна зробити таку собі пастку для клопів за допомогою двостороннього скотчу. Він діятиме за принципом липучки для мух. Скотч треба проклеїти по периметру ліжка, по плінтусах, порогах та дверях. Клопи прилипатимуть до стрічки, ранком її треба знімати та викидати.

Якщо людина живе у приватному будинку чи на першому поверсі багатоповерхівки, в оселі можуть завестися мурахи. Раніше ми розповідали, як позбутися мурах у будинку.

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