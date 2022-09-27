Як позбутися тарганів у квартирі чи гуртожитку? Тримай секретну зброю проти “вусатих окупантів”

Будь-яка гарна домогосподиня жахнеться, побачивши у своєму помешканні хоч одного таргана. А якщо це студентський гуртожиток, в якому зазвичай тарганами нікого не здивуєш? Як вивести тарганів?



На жаль, зробити це буває непросто, адже ці комахи швидко розмножуються та дуже живучі. Розповідаємо, які засоби для виведення тарганів точно допоможуть.



Що робити, якщо таргани у квартирі

“Вусаті окупанти” люблять жити й відкладати яйця в теплих і вологих закутках, де поряд буде їжа, а їх не турбуватимуть. Бруд і безлад — курорт для тарганів.

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Перевір імовірні місця схованки комах, адже може виявитися, що їх не кілька штук, а ціла колонія. Придивись до щілин дверей, стін та шаф — там можеш знайти оотеки (відкладення яєць тарганів), які обов’язково потрібно ліквідувати.

Важливо зробити генеральне прибирання і видалити весь бруд, після чого застосовувати засоби проти тарганів:

Один з найдієвіших — борна кислота , яка продається в аптеках у вигляді порошку. Її потрібно додати в пюре зі звареного круто яєчного жовтка або картоплі. Із суміші зробити кульки та розкласти їх у місця перебування тарганів. Потрапляючи в травний тракт комахи, кислота вражає її нервову систему і вбиває. Перевага цього методу в тому, що кульки оберігатимуть тебе на випадок повернення шкідників. Пастки-капкани для тарганів. Якщо ти не помітив(-ла) колонію шкідників, тоді тобі пощастило і ти можеш відловити небажаних гостей пастками. Липкі стрічки. Також підійдуть, якщо комах небагато.

Але що робити, якщо комах багато, і як вивести тарганів із гуртожитку?

Позбутися тарганів у гуртожитку складніше, ніж у квартирі. Коли проживає багато людей і присутній безлад, змусити сусідів прибрати буває складно.



У такому разі тобі потрібні найдієвіші засоби проти тарганів (бажано застосовувати декілька одразу):

Гель-паста. Наноситься точково або смугами в місцях скупчення шкідників. Обов’язково нанести в щілинах стін, дверей, шухляд, балкону. Якщо гель з’їдений, оновлювати його кожні три – чотири дні. Українці часто рекомендують гель Advion Cockroach Gel Syngenta, запевняючи, що таргани зникають після першого ж застосування. Спреї та аерозолі. Добре підійдуть для ретельної обробки після “вусатих гостей”, щоб знищити личинки й запобігти поверненню комах.

Де можуть бути гнізда тарганів

під раковиною;

під плінтусом;

у великих та дрібних щілинах у підлозі та меблях;

під холодильником;

в отворах системи вентиляції та кондиціювання;

у внутрішньому просторі мікрохвильової печі, ящиків вбудованих меблів, духової шафи;

у порожнині між стінами й шпалерами, що відшарувалися.

Ультразвукові відлякувачі допомагають?

Так, і не лише вигнати тарганів, а й позбутися гризунів та інших шкідників, тому це універсальний засіб. Але є кілька причин, чому вони можуть не спрацювати:

такі пристрої не вбивають шкідників, а відлякують їх, тому комахи просто залишають житло, а отже, можуть і повертатися;

на жаль, існує багато підробок;

неправильне місце або спосіб встановлення приладу.

Звідки вони з’являються?

Про сприятливі умови для появи тарганів ми розповіли, але часто таргани приходять від сусідів. Поспостерігай за сусідніми кімнатами або квартирами, можливо, там живуть неохайні люди, від яких до тебе повзуть “гості”. Тоді тобі доведеться боротися ще й з неохайними сусідами.

У будь-якому разі обов’язково потрібно виводити тарганів зі свого дому, тому що вони переносять багато інфекційних захворювань: дизентерію, гастроентерит, урогенітальні інфекції, сальмонельоз, менінгіт, пневмонію. Також можуть заповзати у вуха та рот, коли людина спить, що дуже небезпечно.

На жаль, шкідники докучають не тільки людям, а й тваринам. Читай про найкращі способи виведення бліх у котів.