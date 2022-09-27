Як позбутися тарганів у квартирі чи гуртожитку? Тримай секретну зброю проти “вусатих окупантів”

Будь-яка гарна домогосподиня жахнеться, побачивши у своєму помешканні хоч одного таргана. А якщо це студентський гуртожиток, в якому зазвичай тарганами нікого не здивуєш? Як вивести тарганів?
На жаль, зробити це буває непросто, адже ці комахи швидко розмножуються та дуже живучі. Розповідаємо, які засоби для виведення тарганів точно допоможуть.
“Вусаті окупанти” люблять жити й відкладати яйця в теплих і вологих закутках, де поряд буде їжа, а їх не турбуватимуть. Бруд і безлад — курорт для тарганів.
Перевір імовірні місця схованки комах, адже може виявитися, що їх не кілька штук, а ціла колонія. Придивись до щілин дверей, стін та шаф — там можеш знайти оотеки (відкладення яєць тарганів), які обов’язково потрібно ліквідувати.
Важливо зробити генеральне прибирання і видалити весь бруд, після чого застосовувати засоби проти тарганів:
Але що робити, якщо комах багато, і як вивести тарганів із гуртожитку?
Позбутися тарганів у гуртожитку складніше, ніж у квартирі. Коли проживає багато людей і присутній безлад, змусити сусідів прибрати буває складно.
У такому разі тобі потрібні найдієвіші засоби проти тарганів (бажано застосовувати декілька одразу):
Так, і не лише вигнати тарганів, а й позбутися гризунів та інших шкідників, тому це універсальний засіб. Але є кілька причин, чому вони можуть не спрацювати:
Про сприятливі умови для появи тарганів ми розповіли, але часто таргани приходять від сусідів. Поспостерігай за сусідніми кімнатами або квартирами, можливо, там живуть неохайні люди, від яких до тебе повзуть “гості”. Тоді тобі доведеться боротися ще й з неохайними сусідами.
У будь-якому разі обов’язково потрібно виводити тарганів зі свого дому, тому що вони переносять багато інфекційних захворювань: дизентерію, гастроентерит, урогенітальні інфекції, сальмонельоз, менінгіт, пневмонію. Також можуть заповзати у вуха та рот, коли людина спить, що дуже небезпечно.
На жаль, шкідники докучають не тільки людям, а й тваринам. Читай про найкращі способи виведення бліх у котів.