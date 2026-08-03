Лечо з кабачків на зиму: смачний рецепт консервації з гострим соусом

Лечо є досить популярною стравою у багатьох європейських країнах. Також дуже полюбляють його в Україні, де наші вправні господині мають безліч варіацій цього овочевого рагу. Готують його переважно з солодкого перцю, томатів та ріпчастої цибулі, але звичайно лише цими інгредієнтами не обмежуються.

У кулінарії завжди знайдеться місце експериментам, тому сьогодні пропонуємо тобі простий, покроковий рецепт лечо з кабачків для консервації на зиму.

Лечо з кабачків на зиму: простий рецепт

Для цього варіанту тобі знадобляться кабачки, солодкий перець та часник. Усі інгредієнти рагу потрібно буде подрібнити, замаринувати, протушкувати, а потім закрити у банки.

Також попередньо підготуй до консервації банки і кришки: банки простерилізуй на пару, а кришки обдай окропом.

Інгредієнти та підготовка

Кабачки (нарізай брусочками) — 3 кг

Солодкий перець (подрібни ножем) — 400 г

Часник (натри на тертці) — 50 г

Гострий томатний соус — 400 г

Сіль — 20 г

Цукор — 50 г

Оцет — 80 мл

Рослинна олія — 100 мл

Спосіб приготування лечо з кабачків на зиму

Нарізані овочі склади у каструлю та залий томатним соусом, додай сіль, цукор, оцет та олію. Добре вимішай овочеву масу та залиш маринуватися на дві години. Після маринування постав рагу на вогонь і тушкуй пів години. Розклади гаряче лечо по банках та закатай. Переверни банки догори дном, обгорни ковдрою до повного остигання; а після остигання прибери банки з лечо у темне місце.

Взимку відкривай баночку з ароматним рагу та смакуй ніжними кабачками в томатному соусі.

Лечо з кабачків можна їсти як самостійну страву, а також як гарнір. Овочеве рагу добре смакуватиме з м’ясними стравами, смаженими яйцями, пюре з картоплі, гречаною кашею або макаронами. А якщо тобі бракує часу на повноцінний обід, то ця страва стане гарним варіантом перекусу зі скибкою чорного хліба або тосту.

Раніше ми також писали про смачний рецепт домашнього лечо від Євгена Клопотенка.

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