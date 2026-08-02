Стиль життя Здоров'я та краса

Менше цукру до двох років — здоровіший мозок у старості: несподіваний висновок учених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
Перша цукерка може зачекати: чому вчені радять не поспішати із солодким
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь