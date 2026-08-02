День пророка Іллі: що відомо про історію, традиції та заборони церковного свята

День пророка Іллі можна вважати однією з найбільш визначних дат у церковному календарі. Адже це свято присвячене вшануванню пам’яті дуже шанованого святого, чиє життя було присвячене повністю служінню Богу.

Однак з переходом на новий календар чимало вірян поки ще плутаються у датах. Дехто ж взагалі може вперше чути про цей день. Тому розповідаємо далі про історію та традиції свята, коли його відзначають, саму постать пророка та значення його імені.

Ким був пророк Ілля

Пророк Ілля народився за 900 років до Різдва Христового та з малих літ присвятив себе Богові. Що означає ім’я Іллі? Вважається, що воно має перекладатись як “міць Господня”.

Коли Ілля був дорослим, йому довелося протистояти ізраїльському царю Ахаву, який закликав людей поклонятись ідолам. Сам пророк просив повірити, що існує лише один Бог. Переконати інших Іллі вдалося після здійснення його передбачення, що буде посуха через нечестя царя. І лише після здійснення дива, коли люди визнали Бога, на небі з’явились хмари й почалась злива.

Пізніше, після численних див та зцілень, за беззаперечну віру Іллю забрав живим на небо Бог. Пророк відправився туди на вогняній колісниці.

Коли день пророка Іллі

Раніше День пророка Іллі відзначали 2 серпня. Проте з переходом на новий церковний календар, українські віряни можуть вшановувати пам’ять пророка 20 липня.

Яка історія дня пророка Іллі

Одні з перших святкувань дня пророка Іллі було зафіксовано ще в п’ятому столітті в Єрусалимі. У Київській Русі теж відзначали це свято.

Цей день було дозволено споживати плоди врожаю, але натомість було заборонено купатись та працювати вдома по господарству.

В Україні в цю дату навіть у наші дні очікують зазвичай горобині ночі, тобто нічні грози з блискавками та громом. Також часто у день пророка Іллі може дощити. Після цієї дати світловий день має зменшуватись, а ніч стає довшою. Можуть навіть з’явитися перші ознаки осені.

Що не можна робити в день пророка Іллі:

купатися у відкритих водоймах;

ловити рибу;

проводити будь-які роботи з землею, особливо в грозу;

дивитися на блискавку;

бути на вулиці чи відкривати вікна, коли на вулиці гроза;

впускати до будинку безхатніх тварин;

виганяти домашніх тварин надвір;

стояти під деревом;

кричати, лаятися, лихословити, бешкетувати;

зловживати спиртним;

зупинятися і стояти на перехрестя.

Що можна робити в день пророка Іллі

Натомість у день пророка Іллі рекомендується відвідати літургії та богослужіння, молитись про весілля чи поповнення родини, зустрічатись з рідними та близькими.

Також у цей день можна збирати цілющі рослини, трави, ягоди, а також займатись бджільництвом.

Які церковні свята у серпні 2026 відзначають віряни, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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