Стиль життя Свята

День пророка Іллі: що відомо про історію, традиції та заборони церковного свята

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 02 Серпня 2026, 11:00 3 хв.
день пророка іллі
Фото Unsplash

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