На випадок ядерної війни: у Британії продають таємний бункер

У місті Фолькстон, що в англійському графстві Кент, на ринку нерухомості з’явився нетиповий лот — підземний бункер, збудований для виживання у разі атомного удару. Стартова ціна об’єкта, за даними BBC, становить 45 000 фунтів стерлінгів (приблизно 2,4 млн гривень).

Чотири метри під землю: як влаштована схованка

Ззовні споруда виглядає як два непоказні шматки бетону, кинуті посеред ділянки. Проте під ними ховається повноцінний пост спостереження Королівського корпусу (Royal Observation Corps), зведений Міністерством оборони у 1971 році.

Сем Фогарті, представник агентства нерухомості Miles & Barr, зазначає, що об’єкт майстерно замаскований. На глибину чотирьох метрів веде лише один вхід — через вертикальний люк по драбині. Попри специфічність, агент називає приміщення досить просторим.

Бункер був частиною мережі з 1500 аналогічних постів, розкиданих по всій території Великої Британії. У розпал Холодної війни їхнім завданням було фіксувати ядерні вибухи та відстежувати рух радіоактивних опадів. Конкретно цей пост припинив активну роботу лише у 1991 році.

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Хоча всередині не залишилося автентичного військового обладнання чи меблів, технічний стан споруди фахівці оцінюють як задовільний:

Стіни сухі, ознак підтоплення немає;

Всередині зберігається стабільна температура протягом усього року, незалежно від погоди назовні.

Об’єкт розташований неподалік від головної дороги, що є великою рідкістю для таких закритих локацій.

— Такі сайти потрапляють у продаж вкрай рідко. Це неймовірний лот, і нам приємно працювати з ним на ринку, — розповів Фогарті в ефірі BBC Radio Kent.

На сьогодні цей бункер вважається одним із останніх вцілілих зразків своєї епохи. Його покупцем може стати як колекціонер військової історії, так і людина, що шукає максимально ізольований простір для власних потреб.

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