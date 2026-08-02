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На випадок ядерної війни: у Британії продають таємний бункер

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Серпня 2026, 09:00 2 хв.
Секретний бункер у Британії продають за $57 000
Фото Pexels

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