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Чому перші два роки життя дитини мають бути без гаджетів: дослідження

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Липня 2026, 16:00 3 хв.
Чому вчені вимагають прибрати екрани від немовлят
Фото Pexels

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