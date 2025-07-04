Привітання з Днем Національної поліції України: тим, хто вартує наш спокій

Національна поліція України, як і наші бійці на фронті, захищає нас від ворогів, щоправда — внутрішніх. Вона бореться зі злочинністю і боронить наші соціальні свободи, гарантуючи право жити у демократичній та вільній державі. Тож праця поліціянтів є запорукою нашої безпеки та громадського порядку. Як поздоровити захисників зі святом — читай привітання з Днем Національної поліції України у прозі, віршах та обирай листівки до свята.

Привітання з Днем Національної поліції України в прозі

От вже сьомий рік поспіль своє професійне свято співробітники Національної поліції України відзначають 4 липня.

І ця дата зовсім невипадкова, вона є даниною пам’яті про значущу подію: у 2015 році в цей день перші патрульні поліціянти прийняли присягу на Софіївській площі столиці.

День Національної поліції України — це чудова нагода привітати рідних та друзів, які мають честь служити в її рядах. Читай наші привітання і відправляй їх тим, кого цінуєш.

Вітаю вас із Днем Національної поліції України! Ви бережете наш спокій, дбаєте про безпеку, і навіть, коли ми не бачимо поруч поліційного патруля, впевнені, що перебуваємо під вашим захистом. Миру нашому спільному дому, мужності та витривалості — вам! Нехай труднощі швидко минають, а щастя і спокій не залишають вашої оселі!

Дорогі поліціянти! Вітаємо вас із вашим святом — Днем Національної поліції України! Нехай цілі, які ви ставите перед собою, будуть високими й шляхетними! А найважчі задачі розв’язують швидко й професійно! Мужності вам, великої сили духу і невичерпної енергії! Богатирського здоров’я і злагоди в родинах!

З Днем Національної поліції, друзі! Щиро вдячні вам за вашу хоробрість, за те, що не шкодуєте ні сил, ні здоров’я, аби життя в наших містах та селах було спокійним навіть за умов війни. Наш тил — ваш фронт, тож перемог вам над злочинністю, наснаги в роботі! Ви, як і бійці ЗСУ, своєю працею наближаєте нашу перемогу!

З професійним святом, дорогі захисники! Нехай новий день приносить високі професійні досягнення, а кожна наступна операція по затримці злочинців буде успішною! Нехай робота буде безпечною, а в очах не згасають вогники натхнення! Будьте відважними й рішучими, мудрими та справедливими! Удачі вам!

З Днем Національної поліції України! Ваша робота робить цей світ чистішим і ми можемо вільно дихати! Нехай інтуїція, розум і досвід завжди підказують вам оптимальні рішення, а життя буде повним і насиченим і на службі, й удома! Здоров’я вам і вашим родинам! Добробуту, щастя, великих і маленьких перемог!

Привітання з Днем національної поліції України у віршах

Нашу доблесну поліцію

Зі святом ми вітаємо.

Честі, вдачі та наснаги

Ми вам побажаємо.

Хай сила, міцність і відвага

Крокують поруч кожен день.

Хай служба ваша іде гладко,

Нових вам звершень та ідей!

Служити в поліції непросто,

Немає в ній кіношної краси.

Погоні, затримання, допити,

Хто з цим впорається? Звісно, ти!

Нехай багато хто зараз поліцію лають,

Поки в ній є такі як ти,

Ми можемо спати спокійно, точно знаю,

Зі святом, друже! Нехай здійсняться мрії усі!

