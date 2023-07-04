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На захисті прав та свобод людини! День Національної поліції України — як стати правоохоронцем

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Липня 2023, 07:30
День Національної поліції України
Фото: Facebook

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На захисті прав та свобод людини! День Національної поліції України — як стати правоохоронцем
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