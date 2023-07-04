На захисті прав та свобод людини! День Національної поліції України — як стати правоохоронцем

Захищати життя, здоров’я, права і свободи людей, протидіяти злочинності та забезпечувати громадську безпеку — все це непрості завдання, з якими щодня необхідно справлятись правоохоронцям. І сьогодні вони відзначають своє професійне свято — День Національної поліції України.
Вікна зібрали для тебе відповіді на найбільш поширені питання про українських правоохоронців та їхню роботу.
День Національної поліції України вперше вирішили відзначати після підписання президентом закону України Про Національну поліцію 4 серпня.
Однак у 2018 році було внесено зміну до указу президента України, яким встановлювали дату святкування, та замінили її на 4 липня — день, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. Тож тепер саме в цю дату відзначають день Національної поліції України.
Щоб мати змогу працювати в Нацполіції, необхідно пройти навчання після дев’ятого чи 11 класу. Для цього необхідно пройти вступні випробування та виконати нормативи з фізичної підготовки. Крім того, існують і певні вимоги до вступників.
Якщо особа пішла навчатись у коледж після дев’ятого класу, тоді їй потрібно буде навчатись два роки та десять місяців. У разі вступу після 11 класу навчання на бакалавра триватиме три роки на денній формі, а на заочній — чотири. Щоб здобути ступінь магістра, потрібно буде довчитись потім ще рік.
З 1 лютого 2023 року почали діяти зміни, які стосуються порядку виплат зарплат та додаткових грошових нагород. Вони стосуються зокрема й працівників Нацполіції.
Тож згідно з відповіддю Нацполіції Фактам ICTV, українські поліціянти зараз мають заробітну платню не менше ніж 17 000 грн.
Досі у голові засіли радянські жахалки про поліцію? Тоді читай, як насправді працюють патрульні та з якими страхами борються щодня.
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