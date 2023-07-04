На захисті прав та свобод людини! День Національної поліції України — як стати правоохоронцем

Захищати життя, здоров’я, права і свободи людей, протидіяти злочинності та забезпечувати громадську безпеку — все це непрості завдання, з якими щодня необхідно справлятись правоохоронцям. І сьогодні вони відзначають своє професійне свято — День Національної поліції України.

Вікна зібрали для тебе відповіді на найбільш поширені питання про українських правоохоронців та їхню роботу.

Коли святкують День Національної поліції України

День Національної поліції України вперше вирішили відзначати після підписання президентом закону України Про Національну поліцію 4 серпня.

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Однак у 2018 році було внесено зміну до указу президента України, яким встановлювали дату святкування, та замінили її на 4 липня — день, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. Тож тепер саме в цю дату відзначають день Національної поліції України.

Як стати поліцейським та які існують вимоги

Щоб мати змогу працювати в Нацполіції, необхідно пройти навчання після дев’ятого чи 11 класу. Для цього необхідно пройти вступні випробування та виконати нормативи з фізичної підготовки. Крім того, існують і певні вимоги до вступників.

Які вимоги до вступників:

особа повинна бути старше 18 років (якщо це вступ до ВНЗ після 11 класу);

громадянство України;

відсутність судимості;

повна базова середня освіта;

виконання умов у п. 2-5 частини 2 ст. 61 Закону України Про Національну поліцію.

Якщо особа пішла навчатись у коледж після дев’ятого класу, тоді їй потрібно буде навчатись два роки та десять місяців. У разі вступу після 11 класу навчання на бакалавра триватиме три роки на денній формі, а на заочній — чотири. Щоб здобути ступінь магістра, потрібно буде довчитись потім ще рік.

Які існують спеціалізації в Нацполіції

Кримінальна поліція; Кібербезпека; Психологія; Техніко-криміналістичне забезпечення; Боротьба з наркозлочинністю; Стратегічні розслідування; Досудові розслідування; Превентивна діяльність; Оперативні підрозділи; Облік та оподаткування.

Яка заробітна плата у поліцейських

З 1 лютого 2023 року почали діяти зміни, які стосуються порядку виплат зарплат та додаткових грошових нагород. Вони стосуються зокрема й працівників Нацполіції.

З чого складається грошове забезпечення поліціянтів:

посадовий оклад згідно із займаною посадою;

оклад за спеціальним званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати тощо);

премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Тож згідно з відповіддю Нацполіції Фактам ICTV, українські поліціянти зараз мають заробітну платню не менше ніж 17 000 грн.

Які існують спецзагони Нацполіції

Підрозділ поліції особливого призначення КОРД; Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві (УПО ФБ); Полк спеціальної поліції Київ; Полк спеціальної поліції Дніпро-1; Підрозділ поліції з охорони громадського порядку ТОР.

Досі у голові засіли радянські жахалки про поліцію? Тоді читай, як насправді працюють патрульні та з якими страхами борються щодня.

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