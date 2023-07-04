На защите прав и свобод человека! День Национальной полиции Украины — как стать правоохранителем

Защищать жизнь, здоровье, права и свободы людей, противодействовать преступности и обеспечивать общественную безопасность — все это непростые задачи, с которыми каждый день необходимо справляться правоохранителям. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник в день Национальной полиции Украины.
Вікна собрали для тебя ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об украинских правоохранителях и их работе.
День Национальной полиции Украины впервые приняли решение отмечать после подписания президентом закона Украины О Национальной полиции 4 августа.
Однако в 2018 году было внесено изменение в указ президента Украины, которым устанавливали дату празднования и заменили ее на 4 июля — день, когда первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве. Теперь именно в этот день отмечают день Национальной полиции Украины.
Чтобы работать в Нацполиции, необходимо пройти обучение после девятого или 11 класса. Для этого необходимо пройти вступительные экзамены и выполнить нормативы по физической подготовке. Кроме того, существуют и определенные требования к поступающим.
Если человек пошел учиться в колледж после девятого класса, ему нужно будет учиться два года и десять месяцев. При поступлении после 11 класса обучение на бакалавра будет продолжаться три года на дневной форме, а на заочной — четыре. Чтобы получить степень магистра, нужно будет доучиться потом еще год.
С 1 февраля 2023 года начали действовать изменения, касающиеся порядка выплат зарплат и дополнительных денежных наград. Они касаются, в том числе, и работников Нацполиции.
Из чего составляет денежное довольствие полицейских:
Поэтому согласно ответу Нацполиции Фактам ICTV, украинские полицейские сейчас имеют заработную плату не менее 17 000 грн.
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