Праздники

На защите прав и свобод человека! День Национальной полиции Украины — как стать правоохранителем

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 июля 2023, 07:30
День Національної поліції України
Фото: Facebook

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