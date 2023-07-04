На защите прав и свобод человека! День Национальной полиции Украины — как стать правоохранителем

Защищать жизнь, здоровье, права и свободы людей, противодействовать преступности и обеспечивать общественную безопасность — все это непростые задачи, с которыми каждый день необходимо справляться правоохранителям. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник в день Национальной полиции Украины.

Вікна собрали для тебя ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об украинских правоохранителях и их работе.

Когда отмечают день Национальной полиции Украины

День Национальной полиции Украины впервые приняли решение отмечать после подписания президентом закона Украины О Национальной полиции 4 августа.

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Однако в 2018 году было внесено изменение в указ президента Украины, которым устанавливали дату празднования и заменили ее на 4 июля — день, когда первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве. Теперь именно в этот день отмечают день Национальной полиции Украины.

Как стать полицейским и какие существуют требования

Чтобы работать в Нацполиции, необходимо пройти обучение после девятого или 11 класса. Для этого необходимо пройти вступительные экзамены и выполнить нормативы по физической подготовке. Кроме того, существуют и определенные требования к поступающим.

Какие требования к поступающим:

лицо должно быть старше 18 лет (если это поступление в вуз после 11 класса);

гражданство Украины;

отсутствие судимости;

полное базовое среднее образование;

исполнение условий в п. 2-5 части 2 ст. 61 Закона Украины О Национальной полиции.

Если человек пошел учиться в колледж после девятого класса, ему нужно будет учиться два года и десять месяцев. При поступлении после 11 класса обучение на бакалавра будет продолжаться три года на дневной форме, а на заочной — четыре. Чтобы получить степень магистра, нужно будет доучиться потом еще год.

Какие существуют специализации в Нацполиции:

Уголовная полиция; Кибербезопасность; Психология; Технико-криминалистическое обеспечение; Борьба с наркопреступностью; Стратегическое расследование; Досудебные расследования; Превентивная деятельность; Оперативные подразделения; Учет и налогообложение.

Какая заработная плата у полицейских

С 1 февраля 2023 года начали действовать изменения, касающиеся порядка выплат зарплат и дополнительных денежных наград. Они касаются, в том числе, и работников Нацполиции.

Из чего составляет денежное довольствие полицейских:

должностной оклад согласно занимаемой должности;

оклад по специальному званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты и тд.);

премии и одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Поэтому согласно ответу Нацполиции Фактам ICTV, украинские полицейские сейчас имеют заработную плату не менее 17 000 грн.

Какие существуют спецотряды Нацполиции

Подразделение полиции особого назначения КОРД; Управление полиции охраны по физической безопасности в Киеве (УПО ФБ); Полк специальной полиции Киев; Полк специальной полиции Днепр-1; Подразделение полиции по охране общественного порядка ТОР.

До сих пор в голове засели советские ужасы о полиции? Тогда читай, как действительно работают патрульные и с какими страхами борются каждый день.

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