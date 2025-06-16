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День участкового офицера полиции 2025: дата праздника, история и смысл службы

Ольга Петухова, редактор сайта 16 июня 2025, 17:15
день участкового офицера полиции
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