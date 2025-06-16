День участкового офицера полиции 2025: дата праздника, история и смысл службы

Участковый офицер полиции — это человек, который знает, чем дышит его район и кто нуждается в помощи, и его главная задача — не просто ловить преступников, а предупреждать проблемы.

Он разбирается с бытовыми ссорами, помогает в случаях домашнего насилия, часто даже спасает жизнь. Участковый — это крепкий мост между органами правопорядка и общиной, он — лицо полиции.

Когда в Украине отмечают День участкового офицера 2025 — рассказываем дальше.

День участкового офицера полиции 2025 года — дата

В Украине День участкового офицера полиции отмечают ежегодно 18 июня. В 2025 году этот праздник выпадает на среду.

В целом, этот профессиональный праздник был введен в 2004 году, когда Министерство внутренних дел Украины издало соответствующий приказ и установило этот день для чествования труда участковых инспекторов, ранее — работников милиции.

День участкового офицера полиции — как празднуют

Идея появилась в начале реформ в правоохранительной системе Украины, когда внимание власти сосредоточилось на структурах, реально наводящих порядок в городах и селах.

С 2004 года День участкового офицера полиции стал символическим праздником благодарности за обеспечение безопасности граждан на местах.

Каждый год 18 июня руководство местной власти, представители общины, коллеги и просто обычные люди благодарят участковых офицеров — вручают почетные грамоты, награды, устраивают праздничные мероприятия, отмечают лучших сотрудников, присылают поздравления.

Этот праздник — отличный повод говорить об их профессионализме, наблюдательности, умении понимать, человечности и желании защитить, ради которого они иногда рискуют жизнью.

Если у тебя есть знакомый участковый офицер, не пожалей для него несколько теплых слов, ведь настоящая благодарность от человека ценнее любой официальной грамоты.

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