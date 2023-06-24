Долой советские страшилки о полиции! Как на самом деле работают патрульные и с какими страхами борются каждый день

Сотрудники органов безопасности и патрульной полиции чаще всего не вызывают у граждан Украины доверия. К сожалению, среди полицейских все ещё остается большая часть тех, кто пользуется служебным положением и не выполняет свой долг перед государством.

В то же время, полномасштабное вторжение несколько изменило ситуацию и отношение украинцев к полиции в целом. Ведь в первые дни войны именно правоохранители патрулировали Киев во время комендантского часа и обнаруживали вражеские ДРГ.

О работе полицейского, опасных задачах и отношении к профессии, Ранку у Великому місті рассказал патрульный полицейский Белой Церкви Василий Коряк. На его опыте — спасение девушки, которую хотели продать на органы.

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“Труднее всего — не успеть”

Полицейский говорит: для него самым трудным остается осознание того, что иногда можешь не успеть на вызов и не оказать помощь человеку.

Однако он и его коллеги всегда прилагают максимум усилий, чтобы безопасность граждан была в приоритете. Так, рассказывает, однажды получили сообщение, что несовершеннолетнюю девушку из Одессы вывозят за границу для продажи её на органы.

— Мы быстро сориентировались, перехватили автобус и, чтобы не создавать лишней паники среди других его пассажиров, несколько схитрили, — говорит Василий Коряк.

Девушку и человека, сопровождавшего её, мы вывели из транспорта, а дальше уже передали их в соответствующие органы.

Вместе с опасными задачами, ежедневно на плечи патрульных также ложится контроль порядка на дорогах и в населенных пунктах. Например, подразделение Василия Коряка ежемесячно останавливает около сотни нетрезвых водителей в Белой Церкви и на трассе области.

Как работает полиция

Василий Коряк говорит: к сожалению, у патрульных не всегда включена нагрудная камера. Все это из-за обычного аккумулятора камеры, который просто разряжается в течение патрулирования.

Камеры включаются во время общения и тогда, когда полицейский едет на вызов, — рассказывает патрульный.

Также полицейский говорит: есть страх, который сильнее всех опасностей во время вызовов.

— Боюсь, что то, что мы делаем, станет ненужным. Не секрет, что многие скучают по “старым временам”, когда все споры разрешались не законом. И я боюсь, что когда-то это может победить, несмотря на ту работу, которую мы выполняем каждый день, — признается мужчина.

А ещё общество до сих пор боится полицейских именно из-за этих советских “сказок”, когда за плохое поведение тебя заберут в полицию. Это совсем неправильно, потому что полиция всегда приходит на помощь.

Средняя заработная плата полицейского, по словам Василия Коряка, составляет от 10 до 13 тыс. грн.

Патрульный Коряк также признается: иногда его раздражают водители, которые не понимают жестов регулировщика. Ведь и сам он может вручную регулировать движение на дорогах, но бывают случаи, что приходится просто “тыкать” на автомобиль и направление его движения.

— Не нужно бояться патрульной полиции. Мы с этой же планеты, страны и живем там, где работаем. Наша цель — улучшить жизнь каждого украинца, чтобы каждый день вам становилось спокойнее жить, — заключает Василий Коряк.

О том, как сейчас работает полиция на деоккупированных территориях, мы рассказывали в нашем другом материале.

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Фото: Национальная полиция Украины.