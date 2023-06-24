Долой советские страшилки о полиции! Как на самом деле работают патрульные и с какими страхами борются каждый день

Сотрудники органов безопасности и патрульной полиции чаще всего не вызывают у граждан Украины доверия. К сожалению, среди полицейских все ещё остается большая часть тех, кто пользуется служебным положением и не выполняет свой долг перед государством.
В то же время, полномасштабное вторжение несколько изменило ситуацию и отношение украинцев к полиции в целом. Ведь в первые дни войны именно правоохранители патрулировали Киев во время комендантского часа и обнаруживали вражеские ДРГ.
О работе полицейского, опасных задачах и отношении к профессии, Ранку у Великому місті рассказал патрульный полицейский Белой Церкви Василий Коряк. На его опыте — спасение девушки, которую хотели продать на органы.
Полицейский говорит: для него самым трудным остается осознание того, что иногда можешь не успеть на вызов и не оказать помощь человеку.
Однако он и его коллеги всегда прилагают максимум усилий, чтобы безопасность граждан была в приоритете. Так, рассказывает, однажды получили сообщение, что несовершеннолетнюю девушку из Одессы вывозят за границу для продажи её на органы.
— Мы быстро сориентировались, перехватили автобус и, чтобы не создавать лишней паники среди других его пассажиров, несколько схитрили, — говорит Василий Коряк.
Девушку и человека, сопровождавшего её, мы вывели из транспорта, а дальше уже передали их в соответствующие органы.
Девушку и человека, сопровождавшего её, мы вывели из транспорта, а дальше уже передали их в соответствующие органы.
Вместе с опасными задачами, ежедневно на плечи патрульных также ложится контроль порядка на дорогах и в населенных пунктах. Например, подразделение Василия Коряка ежемесячно останавливает около сотни нетрезвых водителей в Белой Церкви и на трассе области.
Василий Коряк говорит: к сожалению, у патрульных не всегда включена нагрудная камера. Все это из-за обычного аккумулятора камеры, который просто разряжается в течение патрулирования.
Камеры включаются во время общения и тогда, когда полицейский едет на вызов, — рассказывает патрульный.
Также полицейский говорит: есть страх, который сильнее всех опасностей во время вызовов.
— Боюсь, что то, что мы делаем, станет ненужным. Не секрет, что многие скучают по “старым временам”, когда все споры разрешались не законом. И я боюсь, что когда-то это может победить, несмотря на ту работу, которую мы выполняем каждый день, — признается мужчина.
А ещё общество до сих пор боится полицейских именно из-за этих советских “сказок”, когда за плохое поведение тебя заберут в полицию. Это совсем неправильно, потому что полиция всегда приходит на помощь.
А ещё общество до сих пор боится полицейских именно из-за этих советских “сказок”, когда за плохое поведение тебя заберут в полицию. Это совсем неправильно, потому что полиция всегда приходит на помощь.
Средняя заработная плата полицейского, по словам Василия Коряка, составляет от 10 до 13 тыс. грн.
Национальная полиция Украины
Патрульный Коряк также признается: иногда его раздражают водители, которые не понимают жестов регулировщика. Ведь и сам он может вручную регулировать движение на дорогах, но бывают случаи, что приходится просто “тыкать” на автомобиль и направление его движения.
— Не нужно бояться патрульной полиции. Мы с этой же планеты, страны и живем там, где работаем. Наша цель — улучшить жизнь каждого украинца, чтобы каждый день вам становилось спокойнее жить, — заключает Василий Коряк.
О том, как сейчас работает полиция на деоккупированных территориях, мы рассказывали в нашем другом материале.
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Фото: Национальная полиция Украины.