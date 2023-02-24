Мы всех их знаем — Игорь Клименко о коллаборантах и работе полиции на освобожденных территориях

В освобожденный от россиян населенный пункт первыми всегда заходят ВСУ, а сразу после них — подразделения Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и ГСЧС.

С этого момента начинается тяжелая работа по восстановлению жизни на деоккупированной территории. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в интервью Суспільному, как это происходит.

Первый вопрос — это заминирование территорий. На сегодняшний день мы говорим о заминировании 30% территории Украины.

Я имею в виду и деоккупированные, и оккупированные территории, — отмечает министр.

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По статистике, чем дольше враг находился на территории, тем сложнее ее разминировать. Мины со страшными “сюрпризами” находят как в зданиях, так и на дорогах.

Другое направление работы МВД — обеспечение всех местных жителей деоккупированных территорий гуманитарной помощью.

Также должны возобновить свою работу государственные органы. Проводятся и стабилизационные мероприятия, в ходе которых выявляют коллаборантов.

Я вам скажу, что очень много у нас есть материалов и заочных подозрений, которые мы объявляем людям, которые ушли с россиянами из освобожденных территорий и находятся сейчас на временно оккупированных территориях.

Мы их всех знаем. Мы знаем, кто проводил и организовывал “выборы”, мы знаем, кто агитировал. Мы знаем, кто в школе преподавал “русскую историю” нашим детям. Мы знаем, кто хотел изуродовать нашу страну, — рассказывает Клименко.

Он убежден, что ни один из этих людей не избежит наказания.

Полное интервью Игоря Клименко — видео

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