Ми всіх їх знаємо — Ігор Клименко про колаборантів та роботу поліції на звільнених територіях

У звільнений від росіян населений пункт спершу завжди заходять ЗСУ, а одразу після них — підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії та ДСНС.

З цього моменту починається важка робота над відновленням життя на деокупованій території. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в інтерв’ю Суспільному, як це відбувається.

Перше питання — це замінування територій. На сьогоднішній день ми говоримо про замінування 30% території України. Я маю на увазі і деокуповані, і окуповані території, — зазначає міністр.

За статистикою, чим довше ворог знаходився на території, тим складніше її розміновувати. Міни зі страшними “сюрпризами” знаходять як у будівлях, так і на дорогах.

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Інший напрямок роботи МВС — забезпечення всіх місцевих мешканців деокупованих територій гуманітарною допомогою.

Також мають відновити свою роботу державні органи влади. Проводяться і стабілізаційні заходи, в ході яких виявляють колаборантів.

Я вам скажу, що дуже багато в нас є матеріалів і заочних підозр, які ми оголошуємо людям, які пішли з росіянами зі звільнених нами територій і перебувають зараз на тимчасово окупованих територіях.

Ми їх усіх знаємо. Ми знаємо, хто проводив і організовував “вибори”, ми знаємо, хто агітував. Ми знаємо, хто в школі викладав “рускую історію” нашим дітям. Ми знаємо, хто хотів спотворити нашу державу, — розповідає Клименко.

Він переконаний, жоден з цих людей не уникне покарання.

Повне інтерв’ю Ігоря Клименка — відео

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