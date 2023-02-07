Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ: що про нього відомо

18 січня, під час авіакатастрофи в Броварах, загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада на засіданні призначила нового голову МВС — Ігоря Клименка. Представляв його у Раді прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За призначення нового очільника МВС проголосував 321 депутат.

До цього, після трагедії у Броварах, уряд призначив Ігоря Клименка — голову Національної поліції — тимчасово виконувачем обов’язки міністра внутрішніх справ.

Як зазначається, Клименка призначили заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції, що, ймовірно, означатиме роботу на двох посадах. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

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— Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому залучені необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами, — заявив він.

Що відомо про Ігоря Клименка

Генерал поліції першого рангу Ігор Клименко став головою Національної поліції України 25 вересня 2019 року. Він розпочав свій кар’єрний шлях у МВС у 1998 із посади психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області.

У 1994 році Клименко закінчив Харківський військовий університет, потім три роки прослужив у ракетній військовій частині ЗСУ. Після цього заочно отримав кваліфікацію психолога в Одеському державному університеті, став кандидатом психологічних наук. У 2014 році став магістром права, закінчив Дніпропетровський університет внутрішніх справ.

З 1998 року Ігор Клименко почав працювати в МВС на посаді психолога, за рік став старшим психологом управління по роботі з особовим складом Управління МВС України в Харківській області.

У 2001 році Клименко став співробітником Спеціального миротворчого центру при МВС. У 2002 році відбув на ротацію до спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові.

З 2004 року працював головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України. Через чотири роки став начальником центру практичної психології Департаменту кадрового забезпечення МВС України.

За даними Нацполіції, Ігор Клименко у 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на Сході України. У жовтні 2017 року став заступником голови Нацполіції Сергія Князєва. Тоді він уже був генералом поліції третього рангу.

Під час телемарафону Ігор Клименко висловив співчуття рідним усіх загиблих під час катастрофи. Він розповів про подальшу роботу МВС.

На цю мить наше основне завдання — продовження тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував Денис Монастирський, — сказав він.

Щодо призначення заступників міністра, він сказав, що говорити ще зарано. Потрібно стабілізувати роботу міністерства, попри велику трагедію в країні та системі МВС.

— Перше, що ми маємо зробити, — забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС.

Раніше ми розповідали про реакцію світу на трагедію у Броварах.

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