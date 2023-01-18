Авіакатастрофа в Броварах: серед загиблих — керівництво МВС — деталі трагедії

Україну сколихнув черговий неспокійний ранок. 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил. На борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, державний секретар Міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Читай детальніше, хто загинув у Броварах через падіння вертольота.

Хто загинув у Броварах через падіння вертольота

Про трагедію, що сталася, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

— Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС.

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Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар, — написав Ігор Клименко.

Авіакатастрофа сталася поблизу дитячого садка. Там перебували діти та персонал. Усіх евакуювали.

Інформацію про загибель державних діячів Дениса Монастирського, Юрія Лубковича та Євгенія Єніна підтвердили в Нацполіції. На борту перебували дев’ятеро людей. Усі вони загинули.

Керівництво МВС летіло на гелікоптері у відрядження в одну з “гарячих” точок, — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

Кількість жертв від падіння вертольота у Броварах Станом на 11:00 відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей. 29 поранених, з яких 15 дітей. Потерпілим надається допомога. На місці працюють усі оперативні служби.

Раніше ми розповідали, що відбувається на місці трагедії в Дніпрі.

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