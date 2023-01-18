Ще один неспокійний ранок на Київщині. Вибухи у Броварах пролунали 18 січня зранку. Потім стало відомо про пожежу у дитячому садочку.

Бровари: новини 18 січня

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 18 січня у Броварах Київської області стався вибух, після якого зайнялась пожежа.

Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова розповіла Суспільному, що поблизу дитячого садка впав гвинтокрил.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що під час трагедії у дитсадку були діти та співробітники закладу. Усіх уже евакуювали.

Броварське управління поліції підтвердило, що серед дітей поранених немає. Однак внаслідок інциденту є троє загиблих та п’ятеро постраждалих. ДСНС та всі інші профільні служби працюють на місці.

За попередньою інформацією, вранці в одному з районів міста Бровари стався вибух, внаслідок чого почалась пожежа.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, пожежники та лікарі, — розповіли в поліції.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гвинтокрил, який впав у Броварах, був призначений для потреб ДСНС.

Вибух у Броварах 18 січня — фото

Пекельний ранок у Броварах: поблизу дитсадка впав гвинтокрил, є загиблі / 4 Фотографії

Вибух у Броварах сьогодні: відео з місця події

Дивись пряму трансляцію з місця трагедії далі.

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