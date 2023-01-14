Сумна і пригнічена вже довгий час. Як допомогти дитині подолати депресію?

Кожна людина час від часу може почуватися пригнічено або бути засмученою. Це природно. Діти, як і дорослі, переживають особисте і навколишнє, і тому іноді відчувають такі ж емоції. Якщо ж пригніченість та смуток проявляються тривалий час, це може бути дитяча депресія. Читай у нашому матеріалі, як допомогти дитині подолати депресію.
Порадами для батьків поділився UNICEF. Щоб виявити, чи справді дитину поглинула депресія, та допомогти їй її подолати, дотримуйся цих правил:
Звертай особливу увагу на здоров’я дитини під час важливих змін: початок навчання у школі, період статевого дозрівання тощо.
Звертай особливу увагу на здоров’я дитини під час важливих змін: початок навчання у школі, період статевого дозрівання тощо.
Діагностувати депресію може лише лікар-спеціаліст із психічного здоров’я. Якщо ти хвилюєшся за стан дитини, не зволікай із візитом до нього.
Діагностувати депресію може лише лікар-спеціаліст із психічного здоров’я. Якщо ти хвилюєшся за стан дитини, не зволікай із візитом до нього.
Тепер ти знаєш, як допомогти дитині подолати депресію.
Раніше ми розповідали, як виявити ознаки депресії у дитини.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!