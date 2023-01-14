Сумна і пригнічена вже довгий час. Як допомогти дитині подолати депресію?

Кожна людина час від часу може почуватися пригнічено або бути засмученою. Це природно. Діти, як і дорослі, переживають особисте і навколишнє, і тому іноді відчувають такі ж емоції. Якщо ж пригніченість та смуток проявляються тривалий час, це може бути дитяча депресія. Читай у нашому матеріалі, як допомогти дитині подолати депресію.

Як допомогти дитині подолати депресію — поради UNICEF

Порадами для батьків поділився UNICEF. Щоб виявити, чи справді дитину поглинула депресія, та допомогти їй її подолати, дотримуйся цих правил:

Дізнайся, що відбувається. Запитай у дитини, як вона почувається, які емоції переживає. Вислухай без осуду і порад. Запитай у рідних чи друзів, які близько спілкуються з дитиною, чи не помітили вони змін у її поведінці.

Запитай у дитини, як вона почувається, які емоції переживає. Вислухай без осуду і порад. Запитай у рідних чи друзів, які близько спілкуються з дитиною, чи не помітили вони змін у її поведінці. Проводьте разом час. Створи для дитини атмосферу тепла, спокою та підтримки. Говоріть про те, що турбує, шукайте спільні заняття, наприклад малювання або ліплення.

Звертай особливу увагу на здоров’я дитини під час важливих змін: початок навчання у школі, період статевого дозрівання тощо.

Цікався життям дитини. Питай, як минув її день, що вона дізналась нового у школі або на додаткових заняттях. Запитуй про друзів, хобі тощо.

Заохочуй позитивні звички дитини. Робіть разом те, що дитина любила робити раніше. А щоб покращити настрій, згадай про музику та спорт. Ви можете потанцювати або сходити на заняття у спортзал разом.

Робіть разом те, що дитина любила робити раніше. А щоб покращити настрій, згадай про музику та спорт. Ви можете потанцювати або сходити на заняття у спортзал разом. Давай висловитися. Уважно слухай, що розповідає дитина про свої почуття. Але якщо дитина розповідати не хоче, не примушуй її.

Уважно слухай, що розповідає дитина про свої почуття. Але якщо дитина розповідати не хоче, не примушуй її. Захисти дитину від стресового середовища. Якщо ти знаєш про ситуації, які можуть завдати дитині стресу, уникай їх. Моделюй здорову поведінку та реакції на стреси у власному житті. Пам’ятай про встановлені межі й зовнішній вигляд.

Діагностувати депресію може лише лікар-спеціаліст із психічного здоров’я. Якщо ти хвилюєшся за стан дитини, не зволікай із візитом до нього.

Тепер ти знаєш, як допомогти дитині подолати депресію.

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